Ne odpirajte, ukradli vam bodo gesla!

SI-CERT, državni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij, je prek družbenih omrežij pozval uporabnike, naj ne odpirajo sumljivega elektronskega sporočila: "Pozor! Sporočilo z zadevo v cirilici in MS Word priponko? Ne odpirajte, ukradli vam bodo vsa shranjena gesla in namestili keylogger (beležnik tipkanja, op. a.) za tista, ki jih vpisujete vsakič znova," so zapisali in zraven pripeli fotografijo, kako izgleda omenjeno sporočilo.