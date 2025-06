Ne pihnite mimo – izberite pametno klimo

Če ste v dvomih, si vzemite trenutek in razmislite, kaj točno potrebujete. Tiho hlajenje v spalnici? Močno enoto za dnevno sobo? Samo poletno osvežitev ali kombinacijo, v kateri je klima tudi ogrevalni sistem? Odgovori na ta vprašanja vam pomagajo do premišljene odločitve.

Pomembno je, da poleg cene upoštevate tudi energetsko učinkovitost, glasnost delovanja, filtracijo zraka in zanesljivost v daljšem obdobju. Naprava, ki bo več let vsak dan vplivala na vaše bivalno okolje, mora biti kakovostna, prilagojena vašemu prostoru in preprosta za uporabo.

Specialisti za klimatizacijo iz podjetja REAM, specializiranega podjetja s tridesetletno tradicijo, so za vas izbrali tri predloge blagovne znamke Mitsubishi Electric. Gre za preverjene modele znamke, ki je sinonim za inovacije, energetsko učinkovitosti in zanesljivost. Ti trije modeli si delijo odlično kakovost, pokrivajo pa različne potrebe in cenovne razrede.

1) Mitsubishi Electric MSZ-AY – pametna in najpogostejša izbira

To je najbolj prodajana klima z razlogom. Model MSZ-AY je znan po izjemnem razmerju med ceno in kakovostjo. Hladi in ogreva, je izjemno tih, ponaša se z A+++ energetsko učinkovitostjo in sodobnim dizajnom, ki se lepo poda vsakemu prostoru. Naprava je opremljena tudi z Wi-Fi vmesnikom za upravljanje na daljavo – definicija pametne domače klime.

2) Mitsubishi Electric MSZ-LN – dizajnerska klima za tiste s prefinjenim okusom

Cenite kakovost in tudi vrhunsko estetiko? To je klimatska naprava in dekorativen element. Model MSZ-LN navduši z elegantnim videzom v več barvah, a tudi s tehnologijo: vrhunski filtrirni sistem Plasma Quad Plus, tiho delovanje in energetski razred A+++ so izjemni aduti. To je klima za tiste, ki hočejo več kot le hladen zrak – hočejo celostno udobje.