Ne pomagajte na lastno pest, da donacije ne bodo šle v smeti

V Črni na Koroškem je sanacij še vedno v prvi fazi, saj s cest in hiš še vedno odstranjujejo blato. Na Koroškem tako trenutno potrebujejo predvsem lopate, motorne žage, krampe in drugo orodje. Ko je blato umaknjeno, lahko nadaljujejo z grobim in finim čiščenjem. V teh dveh fazah so trenutno prostovoljci v Zgornji Savinjski dolini. Tam potrebujejo čistila in razkužila.

Povsod se pojavlja potreba po rokavicah, škornjih, podaljških in kanistrih za vodo. Prav tako na vseh poplavljenih območjih potrebujejo hrano za živali, tako hišne ljubljenčke kot krave in konje.

Četrta faza: večtedensko sušenje, šele nato oprema!

Potem je na vrsti sušenje, ki bo trajalo od tri tedne do enega meseca, šele nato pa se bodo lahko v hiše zložile nove omare, postelje, bela tehnika, igrače in zaloge hrane. V primeru, da se te stvari začno zbirati že sedaj, ljudje z njimi ne bodo imeli kam. Skladišča humanitarnih organizacij so namreč polna, kopičenje oblačil pa ni smiselno, je izpostavil Petek. "Poplavilo ti je hišo, potem pa pride kombi, nabasan z nesortiranimi vrečami. Mislite, da ima kdo čas vse to odpirati in sortirati? To potem na koncu leži pred hišami."