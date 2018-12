(Ne)popolno darilo: lonec za ženo, 500 evrov na otroka?

Čas, ki nas še loči do božiča in novega leta, številni preživeljajo na lovu za popolnimi darili. Pravzaprav bo marsikoga tako okupirala ideja popolnega božiča, da se bodo prazniki na koncu spremenili v polomijo. Povsem po nepotrebnem. Popolnosti namreč ni, ko gre za darila, pa količina in denarna vrednost ne igrata prav velike vloge. Ko gre za otroke pa "preveč" ni le nepotrebno, ampak dolgoročno škodljivo.

Božič FOTO: Thinkstock

Za praznike imejte samo en načrt - da jih boste preživeli z ljudmi, ki jih imate radi in počeli stvari, ki vas veselijo, prvi strokovnjak Peter Walschburger.

Po tradiciji so božično-novoletni prazniki čas obdarovanj. A odkar so voščilnice, ki jih je prinesel poštar, in nogavice, ki jih je spletla babica, zamenjali neskončni seznami želja – od elektronskih naprav do igrač in drugih predmetov, ki se lahko pohvalijo z nazivom "trenutni trend", se marsikdo znajde v zagati. Pojavi se vprašanje, kaj podariti, da bo oseba na drugi strani vesela, pri tem pa ne bankrotirati. Želite podariti popolno darilo? Vprašajte! Psihologa Raj Persaud in Adrian Furnhampravita, da je odgovor enostavnejši kot se zdi. Skriva pa se v razumevanju definicije "pravega darila". Kot pravita v prispevku za Psychology Today, je darilo "manifestacija medsebojnega razumevanja tistega, ki darilo podarja in tistega, ki ga prejema". Popolno darilo je nekaj, kar si obdarovanec resnično želi, bo v tem užival in bo darilo cenil, praviloma pa gre za nekaj, kar si sam najbrž ne bi kupil, pravita. Obdarovanje je torej priložnost, da nekomu podarimo nekaj, kar si resnično želi, a si, ko so plačane vse položnice in opravljeni vsi nujni opravki, tega nikoli ne privošči. Kaj pa, če tudi po temeljitem razmisleku še vedno ne veste, kaj bi osebo na drugi strani najbolj razveselilo? Vprašajte, svetujejo strokovnjaki. Iskrena komunikacija je temelj odnosa in pogovor o darilih naj ne bo tabu tema. Še posebej, če razmišljate o darilu večje vrednosti. In morda še dodatna motivacija, zakaj vprašati, kaj oseba želi za darilo – sodeč po različnih raziskavah je na leto z darili nezadovoljnih med 30 in 50 odstotkov obdarovancev. Zagotovo nihče ne želi, da je njegov dar nekaj, na čemer se bo nabiral prah, obdarovanec pa se bo moral pretvarjati, kako zadovoljen je. Še posebej, če je mogoče zagato rešiti s preprostim vprašanjem. Če ste na drugi strani, torej med tistimi, ki jih bo doletelo vprašanje, kaj si želiš, pa strokovnjaki pravijo, da se držite pravila enega darila – osebi na drugi strani torej ne posredujte celega seznama želja. Niti, če bo obdarovan otrok. Prav tako upoštevajte finančne zmožnosti tistega, ki bo darilo poklonil. In seveda ne bo nič narobe, če si namesto predmeta zaželite le dan skupnega druženja.

denar v denarnici FOTO: iStockphoto

Je denar popolno darilo?

Obdarovanje partnerja: posoda in nogavice so precej osovražena darila v partnerskem odnosu. Še najbolje bo, če izberete darilo, v katerem bosta uživala oba - oddih za konec tedna, kuharski tečaj ali kakšno drugo skupno aktivnost.

V nogavico nad kaminom zatlačiti bankovec je enostavno, ne terja razmišljanja o obdarovancu in njegovih željah, prihrani vam stres, ki ga običajno predstavlja tekanje po trgovinah … Praktično, kajne? Poleg tega si bo lahko obdarovanec sam kupil točno tisto, kar si najbolj želi – pa si morda niti ne upa povedati na glas. Je torej denar popolno darilo? Odgovor ni povsem enostaven. Profesor ekonomije iz Minnesote Joel Waldfogelje v obsežni raziskavi na reprezentativnem vzorcu ugotovil, da bi se obdarovanci zadovoljili s precej manjšo vsoto denarja kot je stalo darilo, ki so ga prejeli, če bi jim obdarovalec namesto predmeta dal denar. Po eni strani bi torej z denarjem ne le na hitro rešili težavo obdarovanja, še prihranili bi. Po drugi strani pa obstajajo razlogi, zakaj denar ni najboljše darilo. O njih sta se za Journal of Public Economicsrazpisala Tore Ellingsenin Magnus Johannesson. Denarja se, kot pravita, držijo številne negativne oznake. Ljudem med drugim predstavja pohlep in sebičnost, številne raziskave kažejo, da prisotnost denarja v razmerju spreminja njegovo dinamiko, zadovoljstvo obeh strani pa je večje, če druga drugi naklonita čas kot bankovec. V primeru daril to, da ste jih izdelali sami ali ste si vzeli čas, da o njih razmislite in jih poiščete v trgovini, nosi večjo težo od denarja. Strokovnjaka celo menita, da časovni vložek v darilo pove precej o iskrenosti in globini odnosa, drugi osebi pa signalizira, kako pomembna je. Kaj predstavlja bankovec za 50 evrov pa je lahko stvar (napačne) interpretacije – tudi vprašanja ali je to v očeh obdarovalca vrednost odnosa. Torej - v osnovi denar ni najboljša ideja. Vendar pa pomisleki odpadejo, če je oseba sama izrazila željo, da se v darilu skriva denar. Ne, za to, da preživite prijetne praznike, ne potrebujete gore denarja ali celo posojila Pa čeprav obstajajo ljudje, ki v ta namen najamejo posojilo. Deloitte je pred leti ugotavljal, da prazniki ob koncu leta slovensko denarnico stanejo okoli 300 evrov – od tega gre približno polovica za darila. Britanci na primer za darila zapravijo okoli 600 evrov.

Popolno darilo je nekaj, kar si obdarovanec resnično želi, bo v tem užival in bo darilo cenil, praviloma pa gre za nekaj, kar si sam najbrž ne bi kupil, pravita psihologa Raj Persaud in Adrian Furnham.

Kakšen pa je optimalec praznični proračun? Finančni svetovalec in ustanovitelj Global Financial ServicesKirk Jewell pravi, da je magična meja en odstotek vašega letnega prihodka. Če se je torej na vaš račun letos steklo 20.000 evrov, praznični proračun znaša 200 evrov. Sicer pa opozarja, da naj praznično zapravljanje nikakor ne bo neracionalno. Zato skrbno spremljajte, koliko denarja gre za kuhano vino, nakupe na stojnicah in podobno. Sicer se v novo leto ne boste zbudili le z alkoholnim mačkom, ampak z glavobolom zaradi majavih osebnih financ. Ta nevarnost še posebej preži na ženske, ugotavljajo strokovnjaki. Ti namreč ugotavljajo, da ženske podarijo 84 odstotkov vseh daril. Moški, ki delijo darila to običajno počnejo ob prigovarjanju partnerice oziroma – če že obdarujejo, je obdarovanka partnerica. Medsebojno se po eni od raziskav obdarujejo le okoli štirje odstotki moških, medtem ko na drugi strani darila izmenja približno petina žensk. In ko smo že ravno pri denarju - ljudi menda pri obdarovanju vodita dva vzgiba - ponos in ljubezen. Medtem ko tisti, ki jih vodi prvo, za darila porabijo veliko denarja, saj smisel ni v darilu, ampak razkazovanju, druga skupina lahko za obdarovanje porabi zgolj minimalen znesek. Persaud in Furnham menita, da več kot boste ob praznikih prejeli in podarili zaradi ljubezni, ne zaradi ponosa - boljši bodo vaši prazniki. Omejena finančna sredstva zato ne pomenijo, da se morate izogibati druženj zaradi strahu, da boste prinesli najslabše darilo.

Kakšen je primeren znesek, ko kupujemo darilo za partnerja? Pri enem največjih portalov za spletne zmenkarije na svetu Match.com, so si nekoč omislili "darilometer". Prepričani so, da je vrednost darila odvisna od tega, koliko časa je par skupaj ter finančnih zmožnosti. Načeloma pa naj bi pari, ki so skupaj manj kot mesec dni, izmenjali darila v vrednosti med 20 in 40 evrov, tisti, ki so skupaj med enim in šestimi meseci darila v vrednosti nad 45 evrov, tisti, ki so skupaj več kot šest mesecev pa tudi darila, katerih vrednost doseže 100 evrov. Pravzaprav naj bi vrednost naraščala s številom skupaj preživelih let - tudi zato, ker takšni pari redko porabljajo denar za zmenke in so prazniki priložnost, da se partnerja posvetita drug drugemu. In če se še vedno sprašujete, kaj kupiti, vprašali pa raje ne boste? Posoda in nogavice so precej osovražena darila v partnerskem odnosu. Še najbolje bo, če izberete darilo, v katerem bosta uživala oba - oddih za konec tedna, kuharski tečaj ali kakšno drugo skupno aktivnost.

"Otroci, ki se naučijo koristi odložene zadovoljitve, so veliko bolje pripravljeni na življenje. In prazniki so čas, ko jih tega lahko naučimo," pravi psihologinja Bettina Hannover. FOTO: Thinkstock

500 evrov za darila za enega otroka?!

Kakšen pa je optimalec praznični proračun? Finančni svetovalec Kirk Jewell pravi, da je magična meja en odstotek vašega letnega prihodka. Če se je torej na vaš račun letos steklo 20.000 evrov, praznični proračun znaša 200 evrov.

Morda še pred največjo dilemo pa se za praznike znajdejo starši, stari starši in drugi, ki bodo obdarovali otroke. Čeprav je na spletnih forumih, kjer o tem potekajo živahne debate, mogoče najti celo podatek, da bodo starši zapravili okoli 500 evrov za darila za enega otroka, so strokovnjaki jasni - manj je več. In več daril ne pomeni več ljubezni, zato je pomembno, da otrok to pomembno dejstvo osvoji čim prej. Psiholog Sean Grover je za Psychology Today strnil nekaj dognanj o škodljivih učinkih utapljanja otroka v darilih … Destruktivno vedenje Otrok, ki v odnosu do daril zapade v pohlepno in grabežljivo razpoloženje, bo posledice tega čutil v odrasli dobi. Študija univerze v Missouriju kaže, da so takšni otroci v odrasli dobi bolj nagnjeni k iskanju začasnih rešitev za zadovoljevanje pohlepa – kot so igranje iger na srečo, neodgovorno najemanje posojil in podobno. V takšni osebi, ki je bila kot otrok zasipana z darili, pričakovanja pa so bila vedno izpolnjena, se naseli nenasitna lakota po vedno več. Nizka samopodoba Trajna pozitivna samopodoba je zasidrana v osebah, ki imajo močno identiteto – ne v tistih z veliko materialne lastnine. Preobilje ni v pozitivni korelaciji z občutki lastne vrednosti. Študije so pokazale, da med materialno lastnino, srečo in samozavestjo ni pozitivnih povezav. So pa na lestvicah samozavesti stabilnejšo in pozitivno samozavest namerili pri osebah, ki so imele pozitivne odnose s starši in vrstniki. Prav tako so se takšne osebe bolje spoprijemale z življenjskimi izzivi. Otroka oropamo občukov sreče Journal of Happiness piše, da so ljudje bolj zadovoljni, če darila dajejo kot prejemajo. Zelo pomembno je, da se otrok nauči dajati, ne le prejemati. Sicer se lahko zgodi, da bo kot odrasla oseba egocentričen, prav tako do drugih ne bo čutil empatije.

Če ste na drugi strani, torej med tistimi, ki jih bo doletelo vprašanje, kaj si želiš, pa strokovnjaki pravijo, da se držite pravila enega darila – osebi, ki vas želi obdarovati, torej ne posredujte celega seznama želja. Niti, če bo obdarovan otrok. Prav tako upoštevajte finančne zmožnosti tistega, ki bo darilo poklonil. In seveda ne bo nič narobe, če si namesto predmeta zaželite le dan skupnega druženja.

Grover tudi opozarja, naj bodo starši pozorni na znake, da njihov otrok že postaja tiran, ko gre za darila – pa naj bo to vezano na praznike ali na čas med letom, ko vedno nekaj pričakuje, celo glasno zahteva ali darila izsiljuje z manipulacijo. Staršem, ki v teh opisih prepoznajo svojega otroka, priporoča globok razmislek o spremembah vzgojnih praks. Kdor zna čakati, bo v življenju bolj uspešen Sicer pa naj bi imelo čakanje na božična darila - če teh ni preveč in imajo svoj smisel - za otroke še dodatno vzgojno noto. V času, ko je vse na dosegu roke - otrokom ni potrebno več niti čakati, kdaj bo na sporedu njihova najljubša risanka, ker za to poskrbi YouTube, se pojavljajo težave, povezane z neučakanostjo in nezmožnostjo razumevanja, da so koraki do cilja, kamor spada tudi potrpežljivo čakanje, del uspešnega življenja. Ameriški psiholog Walter Mischelje štiriletnike pustil v sobi s piškotom. Kdor ni takoj planil nanj, je za nagrado dobil dva. Raziskovalec je iz tega sklepal na osvojeno raven potrpežljivosti. Deset let kasneje se je s sodelujočimi v študiji znova srečal. Tisti, ki so se bili kot otroci sposobni upreti sladki skušnjavi, so bili deset let kasneje uspešnejši, pri delu bolj skoncentrirani, imeli so boljše delovne navade. "Otroci, ki se naučijo koristi odložene zadovoljitve, so veliko bolje pripravljeni na življenje. In prazniki so čas, ko jih tega lahko naučimo,"pravi psihologinja Bettina Hannover. Pričakovanje, kaj se bo na "veliki dan" skrivalo pod jelko, je tako koristno in prav nobene potrebe ni, da otrok v darilo pokuka že večer prej, ker "ne more čakati". Božični rituali so namenjeni zabavi, ne družinskemu prepiru leta

Iskrena komunikacija je temelj odnosa in pogovor o darilih naj ne bo tabu tema. Še posebej, če razmišljate o darilu večje vrednosti.

Praznični rituali božiča in novega leta pa niso pomembni le za otroke, podoben vpliv imajo na odrasle. A tu se zaplete, opozarja Peter Walschburger, psiholog in profesor na univerzi v Berlinu. "Ker gre za ritual, se ljudje kompulzivno lotijo načrtovanja in takoj, ko ne gre vse po načrtih, izbruhnejo napetosti, ki vodijo v konflikte. Prav tako so ljudje preveč obremenjeni s predstavami o popolnih praznikih in potem realnost nikoli ne doseže teh pričakovanj. Spustiti je treba pričakovanja - do sebe in drugih," pravi Walschburger, ki se je razgovoril za nemški Die Welt. Ljudem svetuje - za praznike imejte samo en načrt - da jih boste preživeli z ljudmi, ki jih imate radi in počeli stvari, ki vas veselijo.

"Ker gre za ritual, se ljudje kompulzivno lotijo načrtovanja in takoj, ko ne gre vse po načrtih, izbruhnejo napetosti, ki vodijo v konflikte," pravi strokovnjak Peter Walschburger, ki ljudem svetuje, naj jim malenkosti kot so nepopolna večerja, ne pokvarijo praznikov. Študija sicer pravi, da so za praznike ob koncu leta najbolj pod stresom ženske in mladi - večinoma zaradi prevelikih pričakovanj. FOTO: Thinkstock