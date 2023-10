Štrukelj: Ne posegamo v to, za koga vlada meni, da je dober pogajalec

Ministrica za javno upravo ob pojavu dveh afer namiguje, da sta v javnost prišli ob koncu pogajanj s sindikati javnega sektorja, za odpadla pogajanja pa krivi sindikalno stran. Sindikalist Branimir Štrukelj zagotavlja, da Sanji Ajanović Hovnik ni podtaknil afer, prav tako pa pravi, da ni on odgovoren za to, da pogajanj v ponedeljek ni bilo. Je ministrica ob vseh teh aferah sploh še kredibilen partner za pogajanja o tako težki problematiki, kot je reforma plač v javnem sektorju? " Naše izkušnje so dovolj velike, da se lahko pogovarjamo s komerkoli, zato je ta presoja na vladni strani," je dejal v oddaji 24UR ZVEČER.

Predrago potovanje v Ameriko in prijateljsko razdeljevanje javnega denarja ... Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj zagotavlja, da ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik ni podtaknil afer: "Ministrica skupaj z drugimi člani vlade poskuša obrniti dejstva v neko drugo smer, da bili ti dogodki lažje sprejemljivi za javnost. To je pač klasičen spin, ki ima zelo kratke noge, temelji pa na umetno ustvarjeni predpostavki, da smo bili sindikati in vlada tik pred zaključkom pogajanj," je prepričan.

Po njegovih besedah so dejstva nasprotna: "Z zadnjim vladnim predlogom, ki se zgodil pred to afero, se je vlada že od svojih prejšnjih predlogov oddaljila in s tem ponovno odprla vprašanja, ki so bila na nek način že dogovorjena v pogajalski skupini, zlasti pa v stebrnih pogajanjih, kjer smo se že začeli približevati."

Zatrjuje tudi, da ni on odgovoren za to, da pogajanj včeraj ni bilo. "Tukaj je prišlo do drugega zavajanja. Poskušalo se je prikriti, da sem jaz, ki sem bil na vrsti, da podpišem sklic pogajanj za ta ponedeljek in se dogovorim z vlado za dnevni red, v četrtek kot skrben sindikalist na ministrstvu za javno upravo preverjal, ali pogajanja bodo. Dobil sem ekspliciten odgovor, da pogajanj ne bo, ker vlada ocenjuje, da na njih ni pripravljena," pravi. Datum 15. oktober, do katerega naj bi bila pogajanja končana, se mu zdi "povsem nemogoč". Spomnil je, da je vlada vmes pogajanja prekinila, ta teden pa jih spet preložila: "Polovico tega časa je šlo v prazno, odgovornost nosi vlada."

Je ministrica ob vseh teh aferah sploh še kredibilen partner za pogajanja o tako težki problematiki, kot je reforma plač v javnem sektorju? "To vprašanje je predvsem vprašanje za vlado, premierja," odgovarja Štrukelj. "Mi se strogo držimo tega, da ne posegamo v to, za koga vlada meni, da je sposoben in kredibilen ali pa dovolj dober pogajalec. Naše izkušnje so dovolj velike, da se lahko pogovarjamo s komerkoli, zato je ta presoja na vladni strani," pojasnjuje.