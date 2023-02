Ne potrebujete čarobne paličice, samo SMART način!

Če bi nekomu za darilo lahko podarili več spanca, bi mu ga? Seveda, saj dobro razumete, kako pomemben je v današnjem stresnem in izredno dinamičnem svetu kakovosten spanec. In čeprav se zdi, da bi za tako darilo potrebovali čarobno paličico, ni tako – dober spanec lahko podarite na SMART način.

Večina ljudi se premalo zaveda, kako pomemben je za naše zdravje, dobro počutje, vitalnost, samozavest kakovosten spanec. Včasih se zdi, kot da je prevladala kultura hvaljenja z malo količino spanja, v kateri je malo spanja vrednota. Veliko delam, malo spim – dejansko je to recept za resno grožnjo vašemu dobremu psihofizičnemu stanju in vašemu zdravju.

Na spisek vaših celoletnih (in ne zgolj novoletnih) zaobljub bi zato morali obvezno zapisati: naredil bom vse za kakovosten spanec. Moj, za spanec mojih bližnjih, mojih prijateljev, vseh, ki se borijo z dinamičnim, stresnim vsakdanom. Podaril jim bom SMART način, ki zagotavlja kakovosten spanec. Za kakovosten spanec potrebujemo kar nekaj dejavnikov, med najpomembnejši pa so nedvomno ustrezno spalno okolje ter kakovostna ležišče in vzglavnik. Pri ustreznem okolju govorimo o ustrezni toploti, miru, prezračenosti, pa tudi o obredu za pomiritev, ki si ga pred spanjem vzpostavimo. Ležišče in vzglavnik pa sta bistvena pri zagotavljanju ustreznega naravnega položaja našega telesa ter tudi zagotavljanju svežine in udobja med spanjem.

Izberite SMART Kako pomemben je dober vzglavnik, se hitro zavemo po prvi jutranji bolečini v vratu, utrujenosti, glavobolu. Če nam le-ta namreč ne zagotavlja ustrezne podpore, naša vrat in glava zavzameta nepravilen položaj, mišice se ne morejo sprostiti in napetost v njih se med spanjem samo povečuje. Vzglavnik Air+ Smart, ki so ga razvili pri blagovni znamki Dormeo, v svet vzglavnikov vnaša novost – sicer dobro poznano tehnologijo Octaspring, penaste vzmeti, ki telesu nudijo prilagodljivo in stabilno podporo za doseganje naravnega položaja telesa med spanjem. Vzglavnik ima anatomsko in klasično stran, tako da lahko prednosti vsake uporabljate izmenjaje oziroma vzglavnik prilagajate svojim trenutnim potrebam. Vzmeti Octaspring vam bodo nudile zračnost in podporo, klasična stran vzglavnika pa vam bo nudila udobje in mehkobo, prilagojeno po vaši meri, s preprostim odvzemom ali dodajanjem polnila. Več svežine v postelji Vzglavnik Air+ Smart pa v vašo posteljo vnaša še nekaj pomembnih atributov, katerih skupna točka je nedvomno svežina. Vse tehnologije vzglavnika namreč sledijo enemu pomembnemu cilju: da vaš vzglavnik ostane svež, brez bakterij in pršic ter zračen za spanje brez potenja.

