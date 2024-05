'Ne povezujte evtanazije z darovanjem organov, možnosti za zlorabo ni'

Kot poudarjajo, so zaskrbljeni, ker se v javnosti uveljavljajo osebna mnenja nekaterih zdravnikov in zdravnic, ki oblikujejo zavajajoče izjave o zlonamernih praksah v sistemu darovanja organov in tako rušijo zaupanje javnosti.

Zaposleni odgovorni zdravniki za donorsko medicino v Zavodu Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant so zato podali skupno izjavo. Kot so zapisali, predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ni primerno povezovati z darovanjem organov in pri tem namigovati na razne zlorabe ali celo trgovino z organi. To so nedostojne in zavajajoče izjave, ki še najbolj škodijo tistim bolnikom, ki potrebujejo zdravljenje s presaditvijo organov: "V Sloveniji imamo odličen, varen, etično naravnan in pregleden sistem darovanja organov. Zagotovljeni so številni varovalni mehanizmi, ki so usklajeni tudi z ratifikacijo konvencije proti trgovanju z deli človeškega telesa (kazenski zakonik) in še nikoli na tem področju ni prišlo do zlorab. Tako bo tudi v prihodnosti."

Ne samo, da obstoječ predlog zakona nikjer ne omenja darovanja organov po evtanaziji, realno takih potreb v Sloveniji ni. Smo namreč ena redkih držav, kjer ni izrazitega pomanjkanja organov za zdravljenje s presaditvijo, poudarjajo. Z obstoječim programom zagotavljajo eno najkrajših čakalnih dob in eno izmed najnižjih umrljivosti med vsemi državami članicami EU med bolniki, ki so uvrščeni na čakalne sezname za zdravljenje s presaditvijo organov. V bližnji prihodnosti imajo ob morebitno izraženih večjih potrebah po takem načinu zdravljenja še možnosti razvoja programa darovanja po cirkulatorni smrti, so še zapisali.

V Sloveniji ne sprejemamo organov, ki so podarjeni po evtanaziji

Slovenija je članica neprofitne organizacije za izmenjavo organov in tkiv Eurotransplant. V mreži so tri države, ki imajo uzakonjeno evtanazijo: to so Belgija, Luksemburg, Nizozemska. Darovanje organov in evtanazija sta povsod povsem ločena in nepovezana postopka, darovanje organov po evtanaziji pa je definirano v posebnem zakonu in dovoljeno v Belgiji in na Nizozemskem.