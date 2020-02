Po veselem decembru in norčavem pustu, ko se s težko hrano, nezdravimi prigrizki, sladkarijami in žal tudi alkoholom pregrešimo bolj kot običajno, pa na vrsto prihaja razstrupljanje telesa. Na pepelnično sredo se namreč začenja 40-dnevni post, ki bo trajal vse do velike noči. A nutricionisti ob tem svetujejo, ne iščite bližnjic zaradi slabe vesti in ne povzročajte stresa telesu s stradanjem.