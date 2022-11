Ne pozabi, december je pred vrati!

Pa saj zdaj sem že navajena. Vse gre tako hitro, sploh se ne ustavim več. Vstat. Oblečt. Ne pozabi na zdravila. Si pogledala vreme? Hitro na sprehod s kužkom. Vnuki pridejo popoldan. Še na tržnico po živila za kosilo . Preglej novice na Magdi in se prijavi na napredni tečaj Pametnega telefona. In tako dnevi letijo.

Veselja polna pričakujem meni najljubši čas v letu. Ko se sivi novemberski dnevi prevesijo v praznični december in napolnijo dneve z optimizmom in radostjo. A večkrat tudi s hitenjem, kot da bomo kaj zamudili.

Čisto všeč mi je, da se je ura prestavila in so se večeri malce podaljšali. Tako se prej umaknem v zavetje toplega doma in si najdem delo notri. Ali pa malce dvignem noge in vzamem v roke tablični računalnik ter razmigam možgančke z miselnimi igrami ali pa zdaj še posebaj pogosto pregledujem splet, ki mi daje vrsto idej za pripravo na praznični december.

In na hladilniku že visi seznam, kaj vse moram postoriti še pred decembrom, da ne bo takšne gneče potem v tistem najlepšem mesecu v letu, in bom lahko s prijatelji in družino le še ustvarjala spomine.

Ne smem pozabiti na voščilnice. Vsaj v tem delu leta se spomnim na znance, prijatelje in družinske člane, ki jih redkeje videvam. Otroci so me opomnili, da zdaj se več ne pošilja voščil preko pošte, ampak samo napišeš sporočilo, in zaželiš vse dobro. Ali na določenem programu oblikuješ zabavno voščilnico in jo pošlješ na e-naslov. Mogoče pa preizkusim letos kaj novega!

Da ne pozabim - darila. Še ne dolgo nazaj, ko sem bila še v službi, sem vedno zadnje dni letala za darili. Ampak letos ne bo tako. Ko sva se s prijateljico Matejo nazadnje udeležili delavnice na Simbiozi sem se odločila, da letos ne bom letala za darili po trgovinah, ampak bom naročila božička kar na dom. In to še pred decembrom, saj je zaloga še zelo dobra.

In nenazdanje moram v koledarček na telefonu vnesti vsa druženja v decembru, da ne pozabim na koga. Res je od vsega najpomembnejše, da si namenimo čas, skupaj pojemo dober kos torte, spijemo čaj, se sprehodimo skozi mesto ali povzpemo na (upam, že zasneženi) Rožnik.