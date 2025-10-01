'Ne pozabi nase!': pomembno pravočasno odkritje bolezni

Sporočilo letošnje kampanje Združenja Europa Donna Slovenija v okviru rožnatega oktobra je 'Ne pozabi nase!'. Kampanja poziva ženske, naj skrbijo za svoje zdravje, se odzivajo na vabila preventivnih presejalnih programov in se samopregledujejo. Spodbuja jih, da ob spremembah, ki vztrajajo dalj časa, obiščejo ginekologa ali zdravnika.

Rak dojk je v Sloveniji najpogostejši rak pri ženskah, med obolelimi sta tudi eden do dva odstotka moških. Po podatkih registra raka je v letu 2022 za rakom dojk zbolelo 1510 oseb, od tega 1502 ženski in osem moških, umrlo pa 434 žensk in šest moških.

Velik delež rakavih obolenj pri ženskah pa so tudi raki rodil, na katere v letošnji kampanji opozarjajo vzporedno z ozaveščanjem o rakih dojk. Gre za raznovrstno skupino bolezni, med katere sodijo raki materničnega vratu, materničnega telesa, jajčnikov in jajcevodov ter rak zunanjega spolovila in nožnice. Po podatkih registra raka je leta 2022 za rakom materničnega telesa zbolelo 389 žensk, za rakom jajčnikov 170 in za rakom maternice 97 žensk. Preživetje se močno razlikuje glede na lokacijo, razširjenost bolezni, odgovor na zdravljenje in psihofizično stanje ženske, opozarjajo v združenju Europa Donna, ki že od leta 1997 ozavešča o pomenu skrbi za svoje zdravje ter spodbuja razumevanje dejavnikov tveganja, zdrav življenjski slog in zgodnje odkrivanje bolezni.

Pomen pravočasnega odkrivanja bolezni, sodobnih načinov zdravljenja ter celostne podpore v času zdravljenja in po njem pa so v svojem sporočilu poudarile tudi medicinske sestre, ki bolnicam stojijo ob strani na poti njihovega zdravljenja in delujejo v okviru sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije (Zbornica – Zveza).

Kot so izpostavile, so bili v zadnjih letih na področju preventive, zdravljenja in rehabilitacije doseženi izjemni napredki, ki ženskam omogočajo večje možnosti ozdravitve in boljšo kakovost življenja. Ključno vlogo pri zgodnjem odkrivanju ima državni presejalni program Dora, ki vsako leto k mamografskemu pregledu povabi približno 140.000 žensk, opravljenih pa je več kot 110.000 mamografij. Udeležba presega 75 odstotkov, kar je primerljivo z najboljšimi evropskimi programi, so zapisale v sporočilu za javnost. Načrtovana je tudi širitev ciljne skupine na ženske, stare med 45 in 74 let, kar bo omogočilo še boljši nadzor nad boleznijo, so prepričane.

Napredek pri zdravljenju vključuje natančnejše kirurške posege, napredno radioterapijo ter vse pogostejšo uporabo tarčnih zdravil in imunoterapije, ki omogočajo učinkovitejše in ciljno usmerjeno zdravljenje z manj neželenimi učinki, izpostavljajo. Pomembna pa je tudi koordinacija onkološke rehabilitacije, ki pomembno prispeva k vrnitvi v aktivno in kakovostno življenje, izpostavljajo pri Zbornici – Zvezi. Poudarjajo, da se nobena ženska ne sme soočiti z rakom dojk sama.