Ne pozabimo na varnost tudi na drugih nevarnih področjih

V času, ko je vrednota zdravja zelo izpostavljena in cenjena, predvsem na račun epidemije koronavirusa, med nami o(b)stajajo še druge nevarnosti, na katere ne smemo pozabiti. Predstavniki Zavoda VOZIM pozivajo: "Naj bo varnost tudi na naših cestah na prvem mestu."

icon-expand Nikoli vinjeni za volan.

Letošnje poletje bomo po večini preživeli v raziskovanju naše prelepe dežele, njenih znamenitosti, turističnih in izletniških kmetij, a poletna razposajenost, ki je v času dopustov zelo prisotna, prinaša mnoge pasti. Najpogostejše so tudi prometne nesreče, ki v Sloveniji kljub karanteni ne usihajo. Letos smo se s številom umrlih in telesno hudo poškodovanih že precej približali lanskim številkam – v zadnje pol leta je na naših cestah umrlo 44 ljudi, 274 pa se jih je hudo telesno poškodovalo. Delež povzročiteljev, ki so povzročili smrtno prometno nesrečo zaradi vpliva alkohola, pa presega eno tretjino. Ker je poletje čas sprostitve, in glede na predhodno pomladno karanteno tudi druženj, se poraba alkohola še povečuje. Zato je ključno, da se tudi v prometu vedemo maksimalno odgovorno. Če so maske in razkužila obvezna varnostna oprema v javnih in drugih prostorih, naj bo za volanom obvezna oprema popolna treznost in osredotočenost na promet. Če je za prenos virusa lahko usoden le en dotik kljuke ali stisk roke, pa se nam velikokrat to zdi nemogoče, je tudi za zmanjšano prištevnost v prometu in posledično za prometno nesrečo lahko usodna le ena popita alkoholna pijača.

icon-expand Utrinek iz Drive-in kina – letaki, ki opozarjajo na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola.

"Zato pozivamo vse Slovence, naj bodo pri raziskovanju Slovenije HEROJI – torej tisti, ki nikoli ne vozijo pod vplivom alkohola oz. vedno poskrbijo za varen prevoz svojih bližnjih. Pozivamo tudi vse turistične delavce, organizatorje in skrbnike, da svoje goste opomnijo na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola in da jim pomagajo zagotoviti varen prevoz," poziva David Razboršek, direktor Zavoda VOZIM. Uštel se je z mislijo: samo nekaj kilometrov imam do doma Vlado Peterlin, predstavnik Zavoda VOZIM, je bil sicer odgovoren gostinec – skrbel je, da so njegovi gostje varno prispeli domov. Se je pa uštel pri sebi, saj se je z nekaj popitimi pivi, z mislijo "samo nekaj kilometrov imam do doma" usedel za volan in se tik pred domom v prometni nesreči hudo telesno poškodoval in ostal na invalidskem vozičku.

icon-expand Vlado Peterlin, poškodovanec v prometni nesreči, ki s svojo osebno zgodbo opozarja na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola.

Pravi, da je imel "srečo, ker je bil v avtomobilu sam in je poškodoval le sebe." A se zaveda, da če bi bil bolj odgovoren tudi takrat, bi bila verjetno njegova življenjska zgodba danes popolnoma drugačna. "K povečanju aktivnosti za večjo varnost na naših cestah pa se obračamo tudi na Javno agencijo RS za varnost prometa in Policijo. Tudi letos naj, kljub omejitvam zbiranj, poveča obseg svojih aktivnosti. Hkrati pa predstavnike medijev prosimo, da so heroji z ozaveščanjem, da alkohol in volan nikakor ne sodita skupaj," pravi Razboršek in sodržavljane poziva, naj nikoli ne sedejo za volan pod vplivom alkohola in poskrbijo za varen prevoz svojih bližnjih, četudi sredi noči in v pižami.

icon-expand Razlogi, zakaj mladi pijejo.