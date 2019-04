Ne pozabite na dežnike, oblačno in deževno bo

Zaradi pričakovane večje količine padavin je Agencija za okolje (ARSO) sprva izdala oranžno opozorilo za vzhodni in osrednji del države, deževje bi po napovedih lahko povzročilo porast rek in hudournikov. A so danes zjutraj opozorilo znižali na rumeno, ki velja za vso Slovenijo.

V večjem delu države je tako do 8. ure zjutraj padlo od 10 do 30 litrov dežja na kvadratni meter, kar je sicer precej dvignilo vodostaje rek in potokov v vzhodnem delu države, a do razlivanj ni prišlo. Trenutno padavine slabijo, ponekod so tudi že ponehale, tako da vodotoki danes čez dan ne bodo več močneje naraščali, piše naš hišni prognostik Rok Nosan.

Nas jutri čaka sneg?

V popoldanskih urah bodo padavine postopoma oslabele in ponekod prenehale. Najvišje dnevne temperature bodo od pet do deset stopinj, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.