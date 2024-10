Ne pozabite na najpomembnejše: pomislite na najbližje, ki jih ni več med nami

Metlice, grabljice, motike in kilogrami peska ... kaj je obvezna oprema za boj proti ovijalkam in mahu, ki jo moramo pred 1. novembrom s seboj vzeti na pokopališče? Preverili smo skupaj z upokojenko Marijo, ki zadnje počivališče svojega Dušana redno obiskuje. Na največjem slovenskem pokopališču se je sicer že dneve pred dnevom mrtvih trlo tistih, ki se preminulih radi spominjajo na drugačen način. Na ljubljanskih žalah so zaradi gneče promet usmerjali redarji, obiskovalce pa so naokoli prevažali trije Kavalirji. A ob vseh spiskih, kaj postoriti, cestnih zastojih in gneči ne pozabimo na najpomembnejše: lahko se za trenutek ustavimo in se spomnimo svojih najbližjih, ki jih ni več med nami.