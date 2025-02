Ne pozabite na opredelitev glede izplačila deleža v Vzajemni

Začetek izplačil deležev v denarju je predviden julija letos, zaključek pa do konca leta. V tem obdobju jih bodo prejeli tisti, ki bodo Vzajemni že posredovali številko transakcijskega računa za nakazilo. A izplačila bodo potekala tudi po tem; za posredovanje številke računa imajo namreč na voljo pet let, ta rok pa začne teči danes.

Upravičenci do deleža nad 120 evrov bodo skladno z zakonom prejeli delnice in jim za zdaj prav tako ni treba storiti ničesar. Kot poudarjajo v Vzajemni, se ne mudi niti z odprtjem trgovalnega računa. Upravičencem svetujejo, da počakajo na javne objave cenikov in morebitne popuste pri ponudnikih trgovalnih računov.

S trgovalnim računom so namreč povezani stroški odprtja in vodenja. S to problematiko so seznanjeni tudi na finančnem ministrstvu, kjer kot eno od možnih rešitev vidijo neposredno uvrstitev delnic Vzajemne na nastajajoče individualne naložbene račune.

Zavarovance, ki menijo, da so upravičeni do deleža, a obvestila niso prejeli ali so ga izgubili, v Vzajemni pozivajo, naj se obrnejo na poslovalnico ali klicni center zavarovalnice.

Do deleža pri statusnem preoblikovanju so poleg Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije upravičeni vsi, ki so bili na dan 31. december 2023 člani Vzajemne. To so zavarovanci, ki so imeli tega dne pri Vzajemni veljavno vsaj eno zavarovalno pogodbo s trajanjem eno leto ali več. Gre za nekaj več kot 831.000 oseb.