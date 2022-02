Ne pozabite na uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane

Če bo zavezanec z oddajo vloge zamudil, bo prejel napačen informativni izračun dohodnine (IID), kar pomeni, da bo moral podati ugovor zoper IID, posledično pa se mu bo vračilo dohodnine zavleklo v jesen, opozarja Finančna uprava RS.

Rok za oddajo vlog je 7. 2. 2022. Če jo boste oddali preko eDavkov, lahko to storite do 20. 2. 2022, saj bo elektronski portal ostal odprt v času vnosa podatkov iz papirnatih vlog. V mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo predizpolnjena vloga. V papirnati obliki obrazca ne bo mogoče osebno prinesti na urad in dobiti potrdila o oddaji, opozarjajo na Finančni upravi RS. Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal te olajšave, in tisti, ki želi medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti, mora vložiti Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.