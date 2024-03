Ne pozabite: v noči na nedeljo se ura prestavi na poletni čas

OGLAS

V Evropski uniji ure prestavljajo že od leta 1980, čeprav so nekatere članice poletni čas začele uporabljati že prej. V Sloveniji smo sicer tako kot drugod v nekdanji Jugoslaviji premikanje ure uvedli leta 1982. Poletni čas je bil uveden zaradi prihranka energije, predvsem v času vojne ali med naftno krizo v 70. letih prejšnjega stoletja. Poenostavljeno je bilo premikanje ure torej uvedeno zaradi boljšega izkoristka dnevne svetlobe. Pa vendar so časi zdaj drugačni in številne študije so pokazale, da so prihranki energije zanemarljivi. Ukrep ima kar nekaj nasprotnikov tudi zato, ker naj bi premikanje urnih kazalcev negativno vplivalo na zdravje.

Premik ure FOTO: Shutterstock icon-expand

Bomo premik ure ukinili? Nekatere države so ga že Številne države po svetu so že ukinile prestavljanje ure in se odločile bodisi za poletni ali zimski čas. Samo v zadnjem desetletju so uro nehali prestavljati denimo Azerbajdžan, Iran, Jordanija, Namibija, Rusija, Samoa, Sirija, Turčija in Urugvaj. Večina Evrope in ZDA medtem še vedno prestavljata uro, čeprav že nekaj časa potekajo pogovori o ukinitvi. V letu 2018 je potekalo tudi javno posvetovanje o ukinitvi premikanja ure, kar 84 odstotkov evropskih državljanov pa je ukinitev podprlo.

Leta 2019 je nato Evropska komisija tudi predlagala ukinitev, vendar pa je odločitev o tem, kateri čas izbrati za stalnega, torej zimski ali poletni, prepustila državam članicam EU. Glede na posvetovanje iz leta 2018, naj bi bili Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času. Vendar pa je takrat infrastrukturno ministrstvo pojasnilo, da je v Sloveniji standardni čas centralno evropski čas, ki ustreza zimskemu času. Če bi ukinili premikanje ure na poletni čas, bi tako skozi vse leto na podlagi zakona o računanju časa obveljal standardni zimski čas. Ker se države članice niso poenotile, ure še vedno premikamo in jih še vsaj dve leti bomo. Evropska komisija je v uradnem listu EU leta 2021 namreč objavila časovni razpored poletnega časa do leta 2026. Načrte o ukinitvi premikanja ure so sicer poleg razhajanj članic glede tega, kateri čas uveljaviti, prekrižale tudi covidna ter nato energetska kriza in draginja.

Premiki ure do leta 2026: – 27. oktober 2024 na zimski čas, – 30. marec 2025 na poletni čas, – 26. oktober 2025 na zimski čas, – 29. marec 2026 na poletni čas, – 25. oktober 2026 na zimski čas.