'Ne preostane nam drugega, kot da se odločimo in zapustimo svoje hiše'

Loke. Nekoč so tam samevala polja in travniki ter nekaj raztresenih žag, ampak to je bilo še v času Franca Jožefa I. . Zemljevid, ki visi na steni v pisarni Jake Vačovnika , občinskega sodelavca za investicije, datira v leto 1874. Takrat so načrtovali, da bodo strugo Savinje spravili v kanal, da bi pridobili kmetijska zemljišča. Čas je tekel in po letu 1960 so na območju začeli rasti prvi vikendi. Do 20. let 21. stoletja se je tam razprostrlo prijetno naselje s približno 300 prebivalci.

Pot skozi ceste med hišami, travniki in polji ne daje vtisa, da je le pred tremi tedni tu besnenje narave neusmiljeno udarilo nad človeško nemoč. In to s tako silo, da je praktično ne pomnijo niti najstarejši zapisi v lokalnih kronikah. Tisočletne poplave. Danes po dežju sije sonce. A vsaj na tistega na nebu krajani ne gledajo s prevelikim zadovoljstvom in zaupanjem. Letošnje poletje so doživeli vročino, ohladitev in povodenj pa spet vročino. Ko udari realnost, ni prostora za prazne klišeje. Takrat je treba poprijeti za delo in začeti znova. Zato so se Loke navzven že skoraj postavile na noge.

"Smo tako tako," globoko vdihne in potrto nadaljuje. "Vse nam je uničilo. Bilo je 3,6 metra vode. Vse nam je zalilo, tudi zgornje nadstropje." Voda je pustila sled na fasadi, tako da je spremenila njen odtenek natanko do omenjene višine.

Struga Savinje teče kakšnih 30 metrov od njihove hiše. Vedno so imeli težave s poplavami, pove Romana Janžovnik . "Voda pride od Soteske, ker tam ne požira vode, se ta razlije tukaj." Tako je bilo leta 1990 in nazadnje pred 11 leti. "Nazadnje leta 2012 smo imeli 1,5 metra vode. Poplavilo nam je prvo nadstropje. Takrat nimso razmišljali o tem, da bi se preselili, saj ni bilo tako hudo. Ampak tokrat je bilo pa neprimerljivo hujše."

Njihova nepremičnina je protipoplavno zavarovana že 20 let, pravi, a Janžovnikova bolj kot na pomoč zavarovalnice računa na pomoč občine in države. "Prijavili smo se za vse pomoči, na občini, na Rdečem križu, govorili smo z županom, ki je tudi prišel sem. Čakamo na odgovore, razumemo, da ne morejo kar naenkrat reagirati."

"Nisem mogla verjeti, da bo kdaj takšna poplava. Vstali smo ob treh zjutraj in vse odnesli gor, kar se je dalo. Okrog petih sem zapustila hišo, zet in hčerka sta šla iz hiše morda deset minut kasneje, ker sta že imela vodo do kolen. Nato smo se umaknili na varnejše območje v vasi, ki pa ga je prav tako začelo zalivati, zato smo se znova morali premakniti."

Hišo sta gradila njena starša, nato pa sta jo s pokojnim možem do leta 1994 dokončno uredila in se vanjo vselila. Danes je skoraj povsem izpraznjena. Okna so menjali pred dvema letoma. Zaman. Voda se je prebila vse do zgornjega nadstropja, o tem pričajo lise na zidovih, ki so bili nekdaj zavetje štiričlanske družine. Ta je trenutno razseljena. "Težko je. Ni nam luštno." Navajeni so bili živeti skupaj. "Del družine je v Celju pri mami od zeta, jaz pa sem gor v Šmihelu nad Mozirjem, kjer mi je lastnica gostišča dala na voljo apartma. Poznamo se pa so mi stopili nasproti," k številnim zgodbam o solidarnosti med ljudmi ob nedavnih poplavah prispeva Janžovnikova.

Še vedno je v šoku zaradi nenadne tragedije. Zajame sapo. "Vsi mi pravijo, da moram gledati naprej. Saj to je res, ampak meni bo še vedno hudo oditi. Temu več ne nasprotujem, sem se sprijaznila, a težko mi bo." Občina je namreč zaradi hude izpostavljenosti območja poplavam predlagala selitev štirih hiš v Lokah in kot so nam povedali na občini ter potrdili prebivalci, vlada soglasje glede načrta, saj nihče nima več moči za še en spopad z naravo.

V hišo, v kateri živi sama, je vložila vse, kar je imela. "Končno sem jo uredila tako kot sem želela, potem pa v petih minutah nisem imela ničesar več. Leta sem hišo, ki sem jo dobila od staršev, preurejala. To je moj dom." Zaveda se, da je v Lokah nemogoče ostati. "Ne upam si več niti vlagat v to hišo." Zalilo ji je tudi en teden star kamin. Voda je bila tako silna, da je odnesla vrata s podbojem vred.

Zraven v majhni hiši živi oz. je živela njena sestra Andreja Kolenc . Ob prvem vprašanju ji stopijo solze v oči. "Ne bi šla ... ampak, če je treba ... Tukaj sem skoraj 50 let, od leta 1976. Tretjič velike poplave, 1990, 2012 in sedaj. Tudi meni je poplavilo zgornje nadstropje - 3,6 metra je dosegla voda."

Kaj ji je ostalo? Suhega nič, le oblačila, ki se jih je dalo oprati ter nekaj posode. "Ostalega pa nič. Ne vem, kakšna je vrednost uničenih stvari, za mene so vredne vse na svetu. Sedaj pa nam ne preostane drugega, kot da se odločimo in zapustimo svoje hiše."

Sosedov na dan, ko smo prišli, ni bilo. Pred njihovo molčečo hišo je v senci pod smrekami stal le avtomobil. Andreji in Romani zaželimo vse najboljše in srečno na novi lokaciji, boljših besed nimamo.

Andreja Kolenc je zaposlena v podjetju BHS, kjer je voda zalila celotne proizvodne prostore. V podjetju so po poročanju medijev utrpeli za več deset milijonov evrov škode. Andreja in njeni sodelavci so trenutno na čakanju. "Nazaj bom šla delat takoj, ko me bodo poklicali."

Med temi je tudi selitev štirih hiš, ki smo jih obiskali v Lokah. "Posebej bomo predlagali, da bi spodnji del Lok, ki je že od leta 1990 vedno najbolj poplavljen, preselili. Predlagamo, da bi tam država odkupila štiri hiše. Na tem delu bi naredili načrtovano veliko poplavno območje, kar bi pozitivno delovalo tudi na spodnjo dolino. Tam, kjer je Soteska, pride veliko vode in je ne požira. Tok Savinje pride do Soteske, nato pa voda poplavlja nazaj gor. Predlagali bomo da se teh šest objektov - štiri v Lokah in dva na drugih lokacijah - odkupi, na tem mestu pa bi se naredila razlivna območja," načrte pojasnjuje župan.

V mozirski občini je bilo poplavljenih 330 gospodinjstev, pove župan. Čiščenje še ni zaključen, a se bliža h koncu. Še vedno se čistijo vodotoki. Naloga je, tako Suhoveršnik, da se vodotoki čimprej in čimbolj spravijo v prvotno stanje. Vodotoke so nekako že uspeli spraviti v struge. Čaka pa jih še ogromno dela, šele nato bodo lahko začeli s pravimi protipoplavnimi ukrepi.

Za njih je to bilo prvič. O nikakršni selitvi ne razmišljajo. Večina ljudi v vasi tudi ne. Vaščani se zavedajo, da poplavno ogrožena območja niso bila ustrezno zavarovana oz. urejena za takšne primere. Tone ob tem spomni na svarila, ki jih je slišal pred leti. "Pred leti je eden od mojih pokojnih prijateljev, bil je že malo fajht'n takrat, povedal: 'Ptičarji ne pustijo, da bi se sekalo grmovje v Soteski, šodra ne smeš iz Savinje spravljat ven. Videli boste, kaj se bo zgodilo, ko bo prišla velika voda. In točno to se je naredilo. Sedaj vsi ti, ki so takrat vpili, molčijo."

Na občini razkrivajo, da so o selitvi hiš oz. njihovem odkupu razmišljali že pred poplavami. "Poplavna študija, ki je bila naročena pred štirimi leti, naj bi dala smernice za ukrepanje, kar pa se je zavleklo. Porabljenega je bilo veliko denarja, iz vsega skupaj pa ni nič. To območje je bil vedno poplavno. Le majhen del Lok je ostal nepoplavljen," pravi župan.

Kljub temu, da je v občini več zelo primernih stavbnih zemljišč, pa se zapleta pri tem, da občina ni njihov lastnik. Nekateri lastniki pa so problematični, pravi župan. "Imamo recimo osem lepih parcel, ki imajo 27 lastnikov. Zdi se, da se je z nekaterimi nemogoče dogovoriti. Obstajajo še parcele na Brdcah, ki so v lastni Ljubljanske nadškofije – tam se bo mogoče nekaj še dalo zmenit," verjame.

Suhoveršnik obljublja, da bo občina tem ljudem šla na roko, "da bi čimprej prišli do komunalnih parcel, si uredili hiše na varnem območju in v naši občini, ker si tu tudi želijo živeti, predvidevam. Če bo država šla v postopek, da to odkupi, si bomo mi prizadevali, da to čimprej izvedemo." Hiše so več ali manj imeli zavarovane, dodaja. "Je pa res, da to ne gre za velike odškodnine, nekdo, ki je imel zavarovano vse, je dobil od zavarovalnice 10.000 evrov. Na poplavnem območju je zavarovalnina visoka, dobiš pa praktično zelo malo odškodnine." Občina je pripravljena na nadaljevanje pogovorov in sodelovanje s prebivalci Lok. "Želimo, da dobijo dostojno oceno škode, na podlagi katere si bodo lahko potem uredili dom."

Kako storiti, da se ne bo ponovil 4. avgust 2023? "Načrt gre v to smer, da bi se naredila razlivna območja gorvodno, na Savinji in pa Dreti. Da val ne bi takoj pridivjal v Mozirje. V Lokah bi bi bilo zadrževanje. Predlog je bil, da se Soteska razširi, ampak potem bi 'fasali' v Žalcu in Celju. Začeti moramo zgoraj in počasi spuščati naprej. Nasipi, širitev Savinje, struge, kakšni jezovi ..."

Stanje v občini se sicer vrača v normalo, pove župan. Kar se tiče cest imajo še dva večja problema, in sicer v Soteski ter cesti, ki gre proti vzpenjači na Golte. Ves ta čas so poleg nujnih službo zelo pomagali prostovoljci. "Delalo se je res usklajeno. Veliko gasilskih društev in civilne zaščite drugih občin, ki niso bile poplavljene, je prišlo. Tukaj so bile kolone gasilskih vozil iz Primorske, Prekmurja, Ljubljana itd. In veliko veliko prostovoljcev, ki so ogromno naredili pri posameznih gospodinjstvih."

Poplave so prinesle šok, potem pa je volja začela rasti. "Duh je kar optimističen. Čeprav eni pravijo, da bodo obupali, če pride še ena taka poplava. Če ne bi stopili skupaj, bi človek že sedaj obupal." V občini se počasi pripravljajo na popis škode, ki bo nato romal v Bruselj.

Število selitev bi se lahko povečalo, vendar bo o tem odločala stroka

Kot pojasnjuje sodelavec za investicije na občini Mozirje Jaka Vačovnik, jih čaka še zelo veliko težkega dela na infrastrukturi, da bodo ljudje v teh krajih v takšnih podnebnih razmerah lahko normalno živeli. "Glede krajinske infrastrukture so težave precej velike, vezane na vzpostavitev normalne prevoznosti cest. Popis škode bo zahteven projekt, kaj šele pridobit sredstva, da to spravimo v normalno stanje. Infrastruktura pa je, vemo, osnova vsakega bivanja. Brez izdatne pomoči države ne bo šlo." Zadeve bo potrebno zastaviti močno in dolgoročno, pojasnjuje.