Ne prezrite opozoril: PM delci povzročajo vnetja, so rakotvorni ...

V prestolnici, kamor se na ogled praznično okrašene Ljubljane zgrinjajo množice, je zrak zelo onesnažen. Tako zelo, da so na agenciji za okolje in prostor izdali opozorilo, saj je vrednost nevarnih prašnih delcev PM10 povišana čez meje dovoljenega. Zato zdravniki odsvetujejo zadrževanje na prostem. Visoke ravni delcev PM10 so posledica povečanih izpustov in izrazitega temperaturnega obrata, ki onesnažen zrak zadržuje v nižinah. Pojavljajo se predvsem pozimi, ko se cestnem prometu, ki je pomemben vir onesnaženosti zraka in industrijskim virom, priključijo še kurišča in brezveterje.

Znanstveniki vedno znova opozarjajo, kakšne škodljive posledice imajo PM delci na zdravje ljudi, izpostavlja Simona Perčič iz Nijz. Te delce vdihavamo in v telesu povzročajo vnetje, oksidativni stres, ki se razširi po celem telesu, pojasnjuje. Ti delci lahko prizadanejo praktično celo telo, težave imajo predvsem kronični bolniki, starostniki, otroci, nosečnice. Te skupine naj spremljajo podatke Arsa, opozarja Perčičeva. "Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vidimo s prostim očesom, do najmanjših ultrafinih nanodelcev. Od velikosti delcev je odvisno, kako globoko v dihala prodrejo in kakšne posledice povzročajo. Najmanjši delci prodrejo najgloblje do pljuč in gredo naprej v kri. Manjši kot so, dlje v telo prodrejo in bolj so škodljivi, "pojasnjujejo na spletni strani NIJZ.

Meglena Ljubljana

Kdo je najbolj ogrožen? Kot razlagajo na NIJZ, so najbolj ogroženi bolniki z obstoječimi boleznimi srca in ožilja ter dihal, starejši ljudje, majhni otroci in sladkorni bolniki. Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj ogroženi tisti, ki trpijo zaradi že obstoječih dihalnih in srčno-žilnih bolezni, saj se lahko njihova osnovna bolezen hitro poslabša.

Osnova njihovega škodljivega delovanja je torej povzročanje vnetja. Z vdihavanjem pridejo v naša dihala in povzročajo draženje, poškodbe tkiva in vnetje. Najmanjši delci iz pljuč vstopajo v kri in se s krvjo odplavijo v različne organe: v srce, jetra, ledvice, možgane ... ter tudi tam povzročajo vnetja in različne škodljive učinke, opozarjajo.

Seznam škodljivih vplivov na naše zdravje je dolg. Kot poudarjajo na NIJZ, so najpomembnejši vplivi na srce in ožilje ter na dihala: povzročajo vnetja dihalnih poti, pospešujejo nastanek astme. Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v krvi in na ožilju, ki imajo lahko za posledico pospešen proces ateroskleroze ter povečano nevarnost za nastanek krvnih strdkov in infarkta. Delce povezujejo tudi z nekaterimi nevrološkimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo. Škodljivo vplivajo praktično na celo telo. Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, ki je posledica gorenja fosilnih goriv (nafta, premog, les, naftni derivati), sodi namreč v skupino snovi, ki dokazano povzročajo raka pri človeku.