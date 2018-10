Ne pridobijo le več izkušenj, tudi finančno se bolj izplača

Spremljevalec je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima najmanj pet let veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil, nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v RS. Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja tudi druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje.

Zakon o varnosti cestnega prometa omogoča, da lahko mladi pred polnoletnostjo, torej preden opravijo izpitno vožnjo, s spremljevalcem vozijo osebni avto mobil. To pravic o dobijo, ko v šoli vožnje opravijo teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B in teoretični del vozniškega izpita. Poleg tega morajo končati praktični del usposabljanja, izpolnjevati pa morajo še nekatere druge pogoje. Ker zakon opredeljuje, da lahko vsakdo vozi s spremljevalcem dve leti od zaključenega programa v šoli vožnje, to pomeni, da ta oblika poučevanja velja tudi za kandidate, ki so stari več kot 16 let.

Ali je vožnja pred polnoletnostjo res dobra popotnica za kasnejše 'dobre vozniške navade'? Na Generalni policijski upravi (GPU) smo iskali odgovore, ki bi govorili v prid tej trditvi. Vprašali smo jih, ali so primeri mladoletnih voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc, redki? Koliko prekrškov in nesreč povzročijo ter kako pogosto se zgodi, da vozijo sami, brez spremstva? Žal policija teh podatkov, ki bi izostrili sliko učinkovitosti tega zakona, nima. Sicer pa na GPU ocenjujejo, da je možnost, da mladoletniki začnejo voziti s spremljevalcem, dobra. "V tem sistemu je seveda zelo pomembno, da se spremljevalec zaveda odgovornosti, ki jo ima pri vzgoji novega udeleženca cestnega prometa. Želeli bi, da se čim več mladih odloča za tak način opravljanja vozniškega izpita," so zapisali.

Zakon omogoča, da mladi začnejo pridobivati vozniške izkušnje z daljšim usposabljanjem že pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja in preden dopolnijo predpisano starost za vožnjo vozil. Na ta način naj bi si oblikovali navade, ki jim bodo v pomoč pri samostojni vožnji po opravljenem vozniškem izpitu, so na spletni strani že pred 12. leti zapisali na ministrstvu za notranje zadeve.

Javna agencija RS za varnost prometa je bila do 12. januarja 2017 pristojna za vodenje statističnih podatkov vožnje s spremljevalcem, od takrat naprej pa so za vodenje te evidence pristojne upravne enote. Spodnji prikaz kaže, kako se je v desetih letih spreminjalo število spremljevalcev.

Podobno stališče zagovarja tudi Javna agencija RS za varnost prometa. Pojasnili so, da je v nekaterih državah vožnja s spremljevalcem namenjena usposabljanju za vozniški izpit, v večini primerov pa ne nadomešča usposabljanja v šoli vožnje, pač pa ga le dopolnjuje oziroma nadgrajuje. In tako je tudi pri nas. Menijo, da je vožnja s spremljevalcem, poleg usposabljanja v šoli vožnje, najvarnejši in najučinkovitejši način pridobivanja izkušenj. Ob tem mladoletniki oblikujejo tudi vozniške navade. "Zato je pomembno, da spremljevalec z zgledom in nasvet i prispev a k osvojitvi vzorcev ravnanja, ki zagotavljajo umirjen, varen in nemoten potek prometa. Voznik začetnik postopno pridobiva vozniške izkušnje in zrelost v pogojih manjše izpostavljenosti. Spremljevalec s svojimi izkušnjami predvsem pomaga kandidatu, kadar se sooča z novimi in neobičajnimi situacijami ter vpliva na odločitev za umirjen in defenziven slog vožnje, obenem pa mu ne vsiljuje drugačnih znanj in ravnanj kot so tista, ki jih je kandidat osvojil v šoli vožnje. Skrbi tudi za postopen prehod od vožnje v manj zahtevnih okoliščinah k tisti v zahtevnejših," so prepričani.

Kako na mladoletne voznike gledajo psihologi?

Ali je dobro, da lahko začnejo mladoletniki voziti tako zgodaj? Ali se dovolj zavedajo odgovornosti in posledic objestne vožnje? So sposobni presoje? Profesor obče in okoljske psihologije Marko Polič, ki se je precej ukvarjal tudi s prometno psihologijo, je pojasnil, da mlajši vozniki v povprečju vozijo bolj tvegano kot starejši:"Ampak, če se prej na ustrezen način začnejo usposabljati in vključevati v promet, si lahko osvojijo ne le potrebne spretnosti in znanja, ampak tudi ustrezen odnos in odgovornost."

Manuel Pungertnik, vodja AMZS šole vožnje in inštruktor varne vožnje, se strinja z ugotovitvami psihologov, da pri mladostnikih majhna razlika v letih ne igra bistvene vloge: "Strokovno mnenje psihologov je, da se odgovornost oblikuje nekje do 24. leta starosti. S tega vidika torej ni velike razlike med vozniki, ki so stari 16 ali 18 let. Je pa prednost prvih v tem, da imajo pri svoji vožnji spremljevalca."