'Ne sadite zelenjave, kjer je bil mulj, pred prašnimi delci se zaščitite z masko'

Mokro čiščenje javnih površin in preverjanje vsebnosti svinca v krvi otrok sta dva izmed ukrepov sanacijskega programa, ki je v zgornji Mežiški dolini zaradi rudarjenja potekal od leta 2008. Z novim odlokom bi se moral kmalu nadaljevati. A huda povodenj je dozdajšnje napore odplaknila, že znane težave pa naplavila še v druge občine. Pričakovali smo slabe številke, tako katastrofalnih ne, pravi dravograjski župan Anton Preksavec, ki si od države želi najprej slišati, kam se bo ta mulj trajno odložil, kako sedaj ravnati z njim. Hkrati pričakuje zakon o sanaciji degradiranih območij, ki naj se jih s celotne Mežiške doline razširi na del Dravske. Pravi, da je Koroška do danes plačala dovolj veliko ceno, ki se ne sme povečevati.

"Vsa ta industrija je poleg tega, da je nudila kruh številnim našim družinam, vplačevala davke v državno blagajno, tako prejšnje države kot sedanje, in Koroška, kot vemo, iz te državne blagajne za razvoj ni dobila veliko, razvijali so se drugi, Koroška pač ne," pravi Preksavec.

S tem živimo že dolga leta, pripovedujejo Korošci, ki jih onesnažena okolica, zlasti šolska in vrtčevska igrišča, vrtovi ter kmetijska zemljišča, zelo skrbi, ne pa tudi preseneča. "To so stari grehi, to ni zdaj na novo. Prej, ko so imeli to tovarno, so odlagali na kraje, ki niso primerni," pravi eden od sogovornikov."Se spomnim tam 70. leta, kako je bila topilnica v Žerjavu in kako daleč se je vse to raznašalo," pa pove drugi.

Koroški župani bodo za skupno mizo sedli prihodnji teden in od države terjali temeljitejša pojasnila, najverjetneje bodo tudi ovadili neznanega storilca.

"Ljudi je strah, upravičeno seveda. Če gre za prašne delčke, naj se jim izognejo z uporabo mask ali zapiranjem oken, zelenjave naj ne sadijo tam, kjer je bil mulj," svetuje podžupan Raven na Koroškem Andrej Erjavec.