Ne samo, da varujejo življenja, včasih so policisti tudi 'filmski zvezdniki'

Delo policistov je resno, odgovorno in zahtevno, pogosto tudi nevarno, a kljub kadrovskim pretresom v zadnjem času ves čas ostajajo profesionalni in ne pozabijo na svoje poslanstvo – da pomagajo ljudem, ki jih potrebujejo. In če smo od njih večino časa vajeni resnega komuniciranja o resnih zadevah, nas tu pa tam tudi presenetijo. Njihove duhovite objave na družbenih omrežjih nam polepšajo dan.

Naše uredništvo sta tako pred kratkim nasmejala policijska videoprikaza praktične uporabe paralizatorja, ki gledalcu na lahkoten, a vendar poučen način prikažeta postopek. V nekaj minutah lahko vidimo, kako policista v potrebni zaščitni opremi – z obrazno masko in v rokavicah – posredujeta pri moškem, ki vlamlja v avtomobil, in pri družinskem sporu, kjer hoče mož pretepsti svojo ženo. V obeh primerih storilcu najprej pojasnita, zakaj sta prišla. Pozivata ga, naj se pomiri in ga opozorita pred stopnjevanjem ukrepov. Pojasnita mu, da postopek snema kamera, ki jo imata na oblačilih. Ker se moški ne pomiri, ga znova opozorita, da bosta v nasprotnem primeru uporabila prisilna sredstva in pokažeta na paralizator. Moška svoje nasilno vedenje nadaljujeta, zato policist najprej izstreli opozorilno iskrenje, nato pa paralizator tudi uporabi. Na koncu posnetka so na tleh vidni dokazi, da je bil uporabljen. Videoposnetek, ki so ga policisti objavili tudi na svojem Facebookovem profilu, ima več kot tisoč všečkov in skoraj 300 komentarjev.

"Oba videoposnetka smo pripravili z namenom, da se javnosti prikaže način uporabe električnega paralizatorja v praksi, torej na realnih primerih, da ljudje vidijo, da pred uporabo prisilnega sredstva, kot je paralizator, policisti skušajo rešiti varnostno situacijo najprej z opozorili in komunikacijo, torej na miren način, po možnosti brez uporabe prisilnih sredstev. Zato večina ljudi paralizatorja nikoli ne bo izkusila. Namreč njegova uporaba je usmerjena zgolj na najhujše kršitelje, ki s svojimi nasilnimi dejanji in grožnjami po življenju tudi po večkratnih opozorilih policistov ne bodo želeli prenehati," pojasnjujejo na Generalni policijski upravi (GPU). Vsak posnetek je nastajal približno teden dni, pri izdelavi je sodelovalo štiri ali pet oseb. "Najprej smo pripravili in uskladili scenarij, ki je moral upoštevati vse strokovne postopke uporabe električnega paralizatorja, potem smo posneli kadre, ki smo jih večkrat ponovili, sledili so montaža in popravki," naštevajo. Večina nastopajočih je policistov, razen enega zaposlenega, ki ni policist, a je vseeno prijazno pomagal pri snemanju.

icon-expand Prikaz delovanja paralizatorja FOTO: Slovenska policija

Kot je znano, je slovenska policija uporabo električnih paralizatorjev uvedla s prvim septembrom, a le v izjemnih varnostnih primerih za obvladovanje nevarnih oseb, ko bo to nujno in bodo izpolnjeni točno določeni zakonski pogoji. Trenutno imajo 20 električnih paralizatorjev, za njihovo uporabo pa je usposobljenih 237 policistov. Vsi postopki se bodo snemali, osebam pa bo po morebitni uporabi vedno zagotovljen tudi zdravstveni pregled, pojasnjujejo. Električne paralizatorje sicer že vrsto leto uporabljajo policisti večine držav Evropske unije in njihove izkušnje so pozitivne, saj paralizatorji zmanjšujejo možnosti poškodb v najzahtevnejših policijskih postopkih.

Slovenska policija je sicer v preteklosti pripravila že vrsto različnih video vsebin, predvsem na temo preventive. "Nazadnje smo posneli preventivni video za starše in otroke na temo varne poti v šolo, kako ravnati v primeru medvrstniškega nasilja in kako varno uporabljati splet. Letalska policijska enota je posnela odličen video na temo varne poti v gore in helikopterskega reševanja. Več video vsebin smo pripravili tudi ob dnevu policije v mesecu juniju. Večino video posnetkov si lahko ogledate na YouTubu slovenske policije ali na naših profilih na Facebooku."

Različne video vsebine, vsebinsko vezane na trenutno lokalno tematiko, pripravljajo tudi same policijske uprave. Facebook strani imajo odprte na vseh osmih policijskih upravah. Na ta način je ljudem iz različnih regij, ki potrebujejo informacijo, usmeritve in nasvet, omogočena neposredna komunikacija s policisti. Z duhovitimi objavami na Facebooku kraljuje PU Kranj Pri tem javnost zagotovo najbolje pozna kranjsko policijsko upravo, ki nas s svojimi objavami vedno nasmeje, v komentarjih pod njimi pa dobi številne pohvale za izvirno in domiselno vsebino. Tako so na primer sporočili, da je vozniku na gorenjski avtocesti z avtomobila padla sedežna garnitura, z omembo tangic opozorili na zmanjšano vidljivost, nas večkrat spomnili na "boruting", spoznali pa smo tudi njihove štirinožne prijatelje in legendarnega policista Huga.

