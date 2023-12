December je čas za novoletne koledarje, svoje imajo gasilci, popularni so koledarji Damjana Murka, svojega pa ima tudi blejski župan Anton Mežan. Na vrata njegove pisarne je potrkal Aleksander Pozvek, preveril koledar za leto 2024 in se ponudil, da ga za leto 2025 naredi kar on. Že ob prvem obisku pa sta skupaj trenirala kompozicijo.