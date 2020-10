'Ne samo najbolj brutalno kadrovanje v zgodovini NPU, ampak v zgodovini države'

Opozicija kritična

Kritični so v opoziciji. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović izraža obžalovanje, da je pozornost vlade v tem trenutku usmerjena v"podrejanje podsistemov preko kadrovanj v nadzorstvene, represivne in druge organe". Bolje bi bilo, da bi se vlada usmerila v zagotavljanje kadrovskih zmogljivosti v zdravstvu, predvsem pa v graditev zaupanja do ukrepov, ki jih sprejema ob drugem valu okužb s koronavirusom, je dejal.

"NPU je institucija, ki mora biti zelo neodvisna od vsakodnevne politike, ker se tam preverjajo najpomembnejše negativne zgodbe v tej državi. Zato nikakor ni dobro, da smo v tako kratkem času zamenjali vodstvo NPU s tremi ljudmi," je dejal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.

V Levici po besedah vodje poslanske skupineMateja T. Vatovcaocenjujejo, da gre pri menjavah na NPU za "energično lomastenje po institucijah". Menjave vidi kot nekakšno iskanje kandidata na vrhu NPU, ki bo popolnoma poslušen predsedniku vlade in notranjemu ministru. "Gre samo za še enega od dokazov o tem, kaj ta vlada počne, to je, da ruši vse institucije oziroma si jih želi podrediti, da ne bi preiskovale, da ne bi gledale tam, kje se dogajajo nečedni posli, ki jih pri tej vladi ne manjka," je dejal.

Vodja poslanske skupine SABMaša Kociper zamenjave označuje "ne samo kot najbolj brutalno kadrovanje v zgodovini NPU, ampak tudi kot eno najbolj brutalnih kadrovanj v zgodovini države". "To, da govorimo o četrtem človeku v pol leta, verjetno pove več kot tisoč besed," je dejala. Prepričana je tudi, da ljudje po dveh mesecih ne odstopajo iz osebnih razlogov kar tako, pač pa zaradi pritiskov politike.

Koalicija pa pravi, da na NPU vse poteka, kot je treba

Poslanec SDS Marijan Pojbič je v izjavi novinarjem izrazil prepričanje, da gre pri imenovanju Grah Lazarjeve za rešitev, ki je v tem trenutku potrebna, da na NPU "vse stvari potekajo tako, kot je treba, in da delajo v skladu z zakoni in pooblastili".Na vprašanje, kako komentira dejstvo, da gre že za tretjo spremembo na vrhu NPU v zadnjega pol leta, je odgovoril, da je to vprašanje za v. d. generalnega direktorja policije Andreja Juriča in nato za notranjega ministra Aleša Hojsa. Sam je prepričan, da spremembe nimajo političnega ozadja.

Vodja poslanske skupine DeSUSFranc Juršameni, da ima vlada možnost, da izvede spremembe v policiji. "Ali je to tudi legitimno in ali je v redu, pa vam v tem trenutku ne vem povedati, saj ne poznam strokovnosti nove osebe,"je dejal. Izkušnje iz preteklih let sicer po njegovih besedah kažejo, "da so take stvari vedno vezane na politiko".