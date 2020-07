'Ne sledite navigaciji brez razuma, saj se vam lahko hitro zalomi'

Kamniška gorska reševalca sta pretekli konec tedna pomagala dvema slovenskima planincema, ki sta se na poti na Veliko planino izgubila zato, ker sta sledila navigaciji na telefonu. Ker na ta način zaide veliko ljudi, je gorski reševalec Franc Miš, ki se je skupaj z Janezom Ažmanom prebil do omenjenih izgubljenih, z nami delil zgodbo: "Želimo opozoriti, da ne sledite navigaciji na slepo. Danes je dostopna povsod, vendar se brez uporabe razuma hitro zalomi."

icon-expand FOTO: Franc Miš icon-chevron-left icon-chevron-right

To je že šesti primer v zadnjih dveh letih, ko so se planinci zaradi slepega zanašanja na navigacijo izgubili na območju pod Veliko planino pod Gradiščem, nam je povedal Franc Miš iz Gorske reševalne službe Kamnik. V Googlov zemljevid je namreč vrisana opuščena pastirska pot, ki ni zgolj strma, ampak tudi zaraščena. Poleg tega ni zrisana natančno, je zatrdil Miš. "Zelo težko je prehodna, težko ji je slediti, saj se na več mestih izgubi. Po njej lahko hodijo samo alpinisti ali tisti, ki jo poznajo, in pastirji – a ne novodobni pastirji," je poudaril Miš. In ravno ta pot je zavedla fanta in dekle, ki sta se razveselila vrisane 'bližnjice' na Googlu, misleč, da bosta v dobri uri prišla na Veliko planino. "Začela sta torej po opuščeni pastirski poti. Sled se nato izgubi, zato sta nadaljevala na pamet. Šla sta še vsaj 100 višinskih metrov naprej po nemogočem, strmem terenu. Poraščen je s travami, vmes so skalni grebeni, ostri kot nož," je opisal Miš.

icon-expand Planinca zaradi skalnega grebena nista mogla ne naprej ne nazaj. FOTO: PU Kranj

Ko sta le ugotovila, da sta se ujela v brezizhoden položaj, sta poklicala gorske reševalce in jim povedala, da ne moreta ne naprej ne nazaj. Imela sta srečo, da je na tem mestu GSM signal in sta lahko Francu Mišu, ki je bil vodja intervencije, poslala točno lokacijo, kje se nahajata. Miš in Janez Ažmen sta vzela pot pod noge in se odpravila na pomoč izgubljenima. "Morala sva se pošteno potruditi, da sva zlezla na kot nož oster greben, kjer sva se jima približala in tudi moj reševalni pes Gondor je imel precej težav, da ga je dosegel, kljub temu da ima štirinožni pogon. Zaman se je trudil in lezel v steno, ko ju je že nižje zavohal in nakazal, da sta izgubljena blizu," je pojasnil Miš, kako resna je bila situacija.

'Klopov je pa nenormalno veliko tukaj' "Kako pa sta prišla do sem," ju je vprašal Miš, ko jima je z Ažmanom uspelo prilesti do izgubljenih. Odgovorila sta v en glas: "Saj je v Googlu pot vrisana."Dekle je ob tem hitelo pripovedovati, da pa je tukaj zares nenormalno veliko klopov, nam je povedal Miš in dodal, da sta bila planinca neprimerno opremljena, sploh dekle, ki je nosilo kratke hlače. Sprva sta ju reševalca nameravala reševati na klasičen način – s spustom po vrvi. A sta nato presodila, da bi bilo prenevarno, poleg tega pa bi se reševanje zavleklo pozno v noč, morda celo jutro. Zato sta na pomoč poklicala ekipo za reševanje v gorah na Brniku, ki je s posadko helikopterja Slovenske vojske izgubljena prepeljala v dolino. Zgodba se je srečno končala, a je lahko primer in opozorilo, da se na tak način ne hodi v hribe. "Gorski reševalci opozarjamo, ne sledite slepo navigaciji. Ta je danes dostopna skoraj povsod, vendar brez uporabe razuma, ki ga nam je dala mati narava, se hitro zalomi," je izpostavil Miš.

Tudi policisti so ob tem dogodku podobno poudarili: "Opozarjamo na veliko previdnost pri uporabi navigacije na telefonih, ker vse ne rišejo varnih poti v gorah in lahko močno zavedejo. Dejansko stanje na terenu in v navigaciji je lahko različno. Najboljša in vedno zanesljiva navigacija je markacija na planinski poti. Če ni poti in če ni markacij, je nekaj narobe. Kadar zaidete s poti, in to ni težko ugotoviti, se takoj ustavite, preverite svoj položaj in ne silite naprej, ker boste lahko prišli do točke, ko ne bo šlo ne naprej in ne nazaj. Ravno tako, če boste šli po poti, ki je ne poznate, se o njej pozanimajte iz zanesljivih virov. Navigacije naj bodo le pripomoček,"svetujejo na Policijski upravi Kranj.