Ne smemo spregledati: 'Mladi se nasilnim prizorom na telefonih smejijo ...'

Zakaj to zdaj pripovedujem? Zato, ker me je očitno moja "pametna" naprava zaznala kot nekoga, ki ga to zanima, in me je telefonček vsakič, ko sem se prijavila v katerokoli družbeno omrežje, posebno pa na Tiktok, začel zasipavati s podobnimi vsebinami. Streljanja, napadi z noži, pretepi, prometne nesreče, kri, žrtve ... Vse, skorajda brez filtra. In ni bilo načina, da bi to ugasnila. Iste "pametne" naprave imajo v rokah naši otroci, naši mladostniki in so na enak način izpostavljeni vsemu, kar tam plava. To pa je zelo nevarno, kot opozarja klinična psihologinja, dr. Mateja Hudoklin, direktorica Svetovalnega centra v Ljubljani.
"Naši otroci in mladostniki so izpostavljeni številnim prikazom nasilja na televiziji, v medijih, na spletu, potem seveda tudi v videoigrah, v katerih se dejansko vživijo v to nasilje, saj so te igre danes prikazane zelo realistično. Na prizore, ki bi na človeka v resničnosti delovali travmatično, se navadijo, razvijejo toleranco in izgubijo občutek za bolečino drugega, postajajo apatični," je opisala klinična psihologinja in opozorila, da je to lahko zelo nevarno. Da mladi velikokrat povsem nekritično in iz gole radovednosti na svojih "pametnih" napravah gledajo stvari, ki jih nikdar ne bi smeli, potrjuje tudi 17-letnik, ki je pred pol leta pristal v Strokovnem centru Logatec, ker je prenehal hoditi v šolo, doma se je prepiral s starši, ni upošteval pravil, ponočeval je. Zelo lepo urejen, postrižen, oblečen v oblačila znanih znamk, za katera mi je sicer povedal, da niso originali, je mladenič sedel pred menoj in iskreno povedal: "Ni se mi ljubilo hoditi v šolo, pa sem ostajal doma. Vstajal sem sicer zgodaj, da je mama mislila, da grem v šolo, a potem nisem šel. Ker nisem mogel več zaspati, sem nato igral videoigre več ur, od 4 do 6 ur vsak dan." Vdeoigre, kot je nadaljeval, tudi z nasilno vsebino, streljanjem, ubijanjem ...
Kar je še bolj zaskrbljujoče, je tisto, kar je povedal potem. Mladi v strokovnem centru Logatec pri sebi ne smejo imeti ves čas svojih telefonov, dobijo jih v kratkih intervalih, a le, če izpolnjujejo vse naloge in opravljajo vsa potrebna dela, ki so jim naložena, torej tudi domače naloge, čiščenje prostorov in podobne reči. Ko sem ga vprašala, kaj pa počnejo s telefoni, ko jih dobijo, je odvrnil, da v glavnem vsi gledajo Tiktok. Potrdil je, da mnogi gledajo na Tiktoku tudi nasilne vsebine, prav takšne, kot sem jih opisala ob začetku tega članka, torej naletijo tudi na streljanja, umore, žrtve, kri ... In kaj naredijo, ko naletijo na takšen prizor, sem ga vprašala. "Smejijo se ..." mi je odvrnil in me precej šokiral. A ne tolažimo se - to ne velja samo za mlade v zavodih, za mlade, ki ijajo takšne in drugačne tećave ali stiske. Enake naprave imajo vsi naši otroci, prav tako gledajo enake prizore in reakcija mnogih je verjetno podobna. Kot da gre za hec...
"Ne vemo, kaj bo vse to povzročilo pri teh mladih v prihodnje," pa zaskrbljeno opominja direktor Strokovnega centra v Logatcu Borut Marolt, ki se na dnevni bazi bori mlade naučiti, da je vsakršno nasilje, pa najsi bo spletno, psihično, verbalno in tudi telesno, nedopustno. Da je treba besede ničelna toleranca do nasilja spravljati v prakso in tega se v Logatcu držijo. "Prav vsako nasilje, ki ga zaznamo, prijavimo policiji. Policija pride in sama ugotavlja, ali je šlo za prekršek ali morda kaznivo dejanje, in pelje svoje postopke, mi, strokovni delavci, pa primer obravnavamo vzgojno, v skladu z našimi pooblastili. Mladi morajo dobiti sporočilo, da je nasilje nedopustno in da bomo vsako nasilno dejanje obravnavali in primerno kaznovali," je poudaril Marolt.
Dejstvo je, da so strokovni centri polni, tudi na račun otrok, ki jih zaradi neprimerne matične družine umaknejo in ker ni dovolj rejniških družin, pristanejo v takšnih zavodih. A imajo tudi takšne mlade, ki so povzročitelji nasilja, ki ne upoštevajo pravil, ki izvršujejo že kazniva dejanja. "To so velikokrat tudi mladi, ki jim starši niso postavili nobene meje in ki jim niso privzgojili spoštovanja do avtoritete, zato, ker tudi njihovi starši ne spoštujejo nobene avtoritete. Zato se včasih pošalim, da bi morali v strokovne centre najprej sprejeti njihove starše ... pa v tem sploh ni toliko šale," še dodaja ravnatelj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.