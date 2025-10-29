Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Ne smemo spregledati: 'Mladi se nasilnim prizorom na telefonih smejijo ...'

Ljubljana, 29. 10. 2025 07.55 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Sara Volčič
Komentarji
1

Južna zvezna država ZDA – Severna Karolina, druga polovica avgusta. 34-letni Decarlos Brown ml. je na vlaku izvlekel žepni nož in brez razloga trikrat zabodel 23-letno nič hudega slutečo Iryno Zarutsko, ki je imela to nesrečo, da se je usedla pred njim. V ZDA je pribežala iz Ukrajine, da bi živela mirno ... Umrla je kmalu zatem, na vlaku. Prizor, ki so ga posnele kamere na vlaku, sem nato na tisoč in en način videla na Tiktoku in drugih družbenih omrežjih.

Zakaj to zdaj pripovedujem? Zato, ker me je očitno moja "pametna" naprava zaznala kot nekoga, ki ga to zanima, in me je telefonček vsakič, ko sem se prijavila v katerokoli družbeno omrežje, posebno pa na Tiktok, začel zasipavati s podobnimi vsebinami. Streljanja, napadi z noži, pretepi, prometne nesreče, kri, žrtve ... Vse, skorajda brez filtra. In ni bilo načina, da bi to ugasnila. Iste "pametne" naprave imajo v rokah naši otroci, naši mladostniki in so na enak način izpostavljeni vsemu, kar tam plava. To pa je zelo nevarno, kot opozarja klinična psihologinja, dr. Mateja Hudoklin, direktorica Svetovalnega centra v Ljubljani. 

Dr. Mateja Hudoklin opozarja na nevaren vpliv spleta in videoiger
Dr. Mateja Hudoklin opozarja na nevaren vpliv spleta in videoiger FOTO: Sara Volčič

"Naši otroci in mladostniki so izpostavljeni številnim prikazom nasilja na televiziji, v medijih, na spletu, potem seveda tudi v videoigrah, v katerih se dejansko vživijo v to nasilje, saj so te igre danes prikazane zelo realistično. Na prizore, ki bi na človeka v resničnosti delovali travmatično, se navadijo, razvijejo toleranco in izgubijo občutek za bolečino drugega, postajajo apatični," je opisala klinična psihologinja in opozorila, da je to lahko zelo nevarno. Da mladi velikokrat povsem nekritično in iz gole radovednosti na svojih "pametnih" napravah gledajo stvari, ki jih nikdar ne bi smeli, potrjuje tudi 17-letnik, ki je pred pol leta pristal v Strokovnem centru Logatec, ker je prenehal hoditi v šolo, doma se je prepiral s starši, ni upošteval pravil, ponočeval je. Zelo lepo urejen, postrižen, oblečen v oblačila znanih znamk, za katera mi je sicer povedal, da niso originali, je mladenič sedel pred menoj in iskreno povedal: "Ni se mi ljubilo hoditi v šolo, pa sem ostajal doma. Vstajal sem sicer zgodaj, da je mama mislila, da grem v šolo, a potem nisem šel. Ker nisem mogel več zaspati, sem nato igral videoigre več ur, od 4 do 6 ur vsak dan." Vdeoigre, kot je nadaljeval, tudi z nasilno vsebino, streljanjem, ubijanjem ... 

17-letnik je v Strokovnem centru Logatec pol leta.
17-letnik je v Strokovnem centru Logatec pol leta. FOTO: Sara Volčič

Kar je še bolj zaskrbljujoče, je tisto, kar je povedal potem. Mladi v strokovnem centru Logatec pri sebi ne smejo imeti ves čas svojih telefonov, dobijo jih v kratkih intervalih, a le, če izpolnjujejo vse naloge in opravljajo vsa potrebna dela, ki so jim naložena, torej tudi domače naloge, čiščenje prostorov in podobne reči.  Ko sem ga vprašala, kaj pa počnejo s telefoni, ko jih dobijo, je odvrnil, da v glavnem vsi gledajo Tiktok. Potrdil je, da mnogi gledajo na Tiktoku tudi nasilne vsebine, prav takšne, kot sem jih opisala ob začetku tega članka, torej naletijo tudi na streljanja, umore, žrtve, kri ... In kaj naredijo, ko naletijo na takšen prizor, sem ga vprašala. "Smejijo se ..." mi je odvrnil in me precej šokiral. A ne tolažimo se -  to ne velja samo za mlade v zavodih, za mlade, ki ijajo takšne in drugačne tećave ali stiske. Enake naprave imajo vsi naši otroci, prav tako gledajo enake prizore in reakcija mnogih je verjetno podobna. Kot da gre za hec... 

Direktor Strokovnega centra Logatec Borut Marolt.
Direktor Strokovnega centra Logatec Borut Marolt. FOTO: Sara Volčič

"Ne vemo, kaj bo vse to povzročilo pri teh mladih v prihodnje," pa zaskrbljeno opominja direktor Strokovnega centra v Logatcu Borut Marolt, ki se na dnevni bazi bori mlade naučiti, da je vsakršno nasilje, pa najsi bo spletno, psihično, verbalno in tudi telesno, nedopustno. Da je treba besede ničelna toleranca do nasilja spravljati v prakso in tega se v Logatcu držijo. "Prav vsako nasilje, ki ga zaznamo, prijavimo policiji. Policija pride in sama ugotavlja, ali je šlo za prekršek ali morda kaznivo dejanje, in pelje svoje postopke, mi,  strokovni delavci, pa  primer obravnavamo vzgojno, v skladu z našimi pooblastili. Mladi morajo dobiti sporočilo, da je nasilje nedopustno in da bomo vsako nasilno dejanje obravnavali in  primerno kaznovali," je poudaril Marolt. 

Mladostniki v strokovnem centru Logatec.
Mladostniki v strokovnem centru Logatec. FOTO: Sara Volčič

Dejstvo je, da so strokovni centri polni, tudi na račun otrok, ki jih zaradi neprimerne matične družine umaknejo in ker ni dovolj rejniških družin, pristanejo v takšnih zavodih. A imajo tudi takšne mlade, ki so povzročitelji nasilja, ki ne upoštevajo pravil, ki izvršujejo že kazniva dejanja. "To so velikokrat tudi mladi, ki jim starši niso postavili nobene meje in ki jim niso privzgojili spoštovanja do avtoritete, zato, ker tudi njihovi starši ne spoštujejo nobene avtoritete. Zato se včasih pošalim, da bi morali v strokovne centre najprej  sprejeti njihove starše ... pa v tem sploh ni toliko šale," še dodaja ravnatelj. 

nasilje mladi splet
Naslednji članek

Ko sistem odpove in nasilje dobi drugo priložnost

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmago56
29. 10. 2025 08.05
Tudi pokljukarju, poslancem svobode, levice in Sd je bilo smešno, ko je bila v parlamentu predstavljena romska problematika.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330