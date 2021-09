'Ne spodobi se posle o slovenskem javnem denarju sklepati na jahti in golf igriščih'

Boris Štefanec je uvodoma dejal, da se v zasebna druženja sicer relativno težko spuščamo. "Ampak ugotovitve jasno kažejo na to, da zasebna srečanja o katerih govorimo, niso bila zasebna, ampak so se na njih dogovarjali posli. Gospod Dimnik je sam povedal, da se na takšnih srečanjih ob igranju golfa sklepajo posli. Seveda, če se srečata dva privatnika, se o tem mi nimamo pravice pogovarjat. Če pa se ob igranju golfa in na jahti srečajo politiki, bodisi poslanec DZ ali pa celo predsednik valde, kar je g. Janez Janša danes, ne gre za tako enostavno srečanje."

Štefanec je povedal, da gre za srečanje, ki morajo biti transparentna, potencialni lobistični stiki pa prijavljeni KPK. "Na koncu pa bi lahko rekli, da se ne spodobi za predsednika vlade ali poslanca DZ, da posle o slovenskem javnem denarju sklepa na jahtah ali golf igrišču." Štefanec je dejal, da ni šlo za posle, ki bi jih plačal Janša sam, ampak posle, ki so bili plačani z državnim denarjem. "Bodisi neposredno bodisi iz proračuna UKC, oziroma onkološkega inštutita. Da pa gre za velike denarje, ste tudi že razkrili. V enem primeru za 100, v drugem za 200 milijonov. In to je lahko zelo zelo problematično."

Štefanec je dejal, da v nobenem primeru takšen posel ne sme biti sklenjen v smislu, da nekdo, bodisi poslanec bodisi predsednik vlade obljubi nekomu posel, "samo zato, ker se je na jahti ali golfu pogovarjal z gospodom Janšo". Ponovil je, kakšni so ustrezni postopki javnega naročanja, na katere se lahko prijavijo konkurenčne firme ter tudi, kako so te firme izbrane na javnih razpisih. "Če nič od tega ni bilo, oz. je bilo urejeno tako, da je nekdo, v tem primeru firma Marand ali podjetje hčerke Boža Dimnika, dobil bistveno več priložnosti, da sklene posle, gre seveda nedvomno vsaj za sum kršitve določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije," je sklenil Štefanec.