Ne spreglejte: izšel je napet roman so-scenarista Skrito v raju

Politični triler Četrta generacija Boštjana Tadla se začne z ugrabitvijo sredi Ljubljane. Smo v dneh pred volitvami 2018 in desni ekstremisti po ugrabitvi objavijo ultimat, ki Slovenijo postavlja pred nemogočo izbiro: življenja mladih talcev – levih ekstremistov – ali odpoved sodobnim evropskim vrednotam.

Časa do prve usmrtitve je komaj tri dni in policija je v neusmiljenem boju s časom, v zakulisju pa se kmalu izkaže, da sta družini vodilnega levega in desnega kandidata povezani skozi več generacij.

Med odštevanjem ur, pregledovanjem varnostnih kamer ter paničnim spraševanjem, komu je še mogoče zaupati ... pisatelj razkriva tudi dogajanje preteklih tednov, mesecev in let, v katerih so se poti družinskih članov obeh kandidatov prepletale tako čustveno kot interesno.

Nežne ljubezni, srečne in nesrečne, družinske tragedije ter nemoč pred valjarjem zgodovine se prepletajo skozi generacije in s tem ustvarjajo podobe Slovenije in Slovencev danes, včeraj in predvčerajšnjim. Vse tri podobe so si podobno blizu, kot so si blizu tudi zapriseženi politični nasprotniki.

Pisatelj z enako empatijo slika način življenja ter ambicije pripadnikov obeh taborov, ki sta večino zadnjega stoletja drsela vedno bolj narazen, obstaja pa upanje, da izzivi našega časa – in dobra stara ljubezen – pomenijo tolikšno grožnjo, da bodo prihodnje generacije znale najti pot do sožitja.

