Ne spreglejte najboljših nasvetov pri nakupu spalnice

Spalnica je najbolj umirjen prostor doma, ki naj bi zagotavljal pogoje za kar najbolj globok in nemoten nočni počitek.

Da je to mogoče, je pred njenim nakupom potrebno poznati bistvene elemente, ki spalnico ves čas ustvarjajo ter ohranjajo umirjeno, harmonično in funkcionalno. Spalnice Salona pohištva Furnitura spadajo med tiste, ki bodo zagotovile sladko spanje, hkrati pa s svojo postavitvijo spalnega pohištva res poskrbele, da bo spalni prostor lahko urejen ves čas. Preverite ponudbo ter preberite najboljše nasvete pri nakupu in opremljanju spalnice, s pomočjo katerih si boste lahko ustvarili sanjsko spalnico po svojem okusu.

Spalnice Jela so bližnjica do popolne spalnice Kadar se za opremo spalnega prostora išče kakovostna, sodobna in finančno dostopna rešitev, bo do uspešnega cilja z malo vložene energije pripeljala ena od čudovitih spalnic Jela, ki jo odlikuje kakovosten nemški material in večno navdihujoč dizajn. Spalnice Jela so izjemen proizvod družinskega podjetja Jela Jagodina, ki slovi po več kot 30-letni tradiciji in vedno funkcionalnih ter brezčasnih rešitvah.

Kaj imajo spalnice Jela, česar druge spalnice nimajo? Spalnice Jela so edinstvene zaradi svojega videza in neverjetne prilagodljivosti, saj jih je mogoče naročiti kot komplet, na voljo pa so tudi posamezni pohištveni elementi, s katerimi je mogoče ustvariti spalnico po svojem okusu in meri. Na voljo je precejšnje število modelov kompletov, ki jih je mogoče naročiti v najrazličnejših dimenzijah, barvah ter dizajnih. Mogoče je izbirati med večdelnimi garderobnimi omarami – vse od dvo- do celo šestdelnih, po meri pa tudi več, in sicer z ogledalom ali brez. Za vse modele spalnice Jela, kakor tudi za preostalo pohištvo omenjene znamke, je značilno mehko zapiranje vratc in predalov, ki poskrbi za daljšo življenjsko dobo pohištvenih elementov ter izboljša vsakodnevno uporabniško izkušnjo. Poleg tega imajo spalnice Jela skoraj neverjetno razmerje med ceno in kakovostjo, kar je med drugim tudi razlog za njihovo izjemno priljubljenosti. Pa vendar gre omeniti, da cenovna dostopnost teh spalnic nikakor ni združljiva z morebitno cenenostjo ali dvomljivo kakovostjo. Prav vsak pohištven element spalnice Jela se ponaša z vrhunsko izdelavo, dobrim materialom in čudovitim izgledom!

Kateri modeli spalnic so trenutno najbolj priljubljeni? Med kompleti so ta trenutek najbolj iskani modeli Kalla Gala, Kalla Tara – grafit in Kalla Evergreen. Kalla Gala vključuje 5-delno omaro z dekorativnim okvirjem in osvetlitvijo, udobno oblazinjeno posteljo ter dve priročni nočni omarici, Kalla Tara posteljo z dvema uporabnima predaloma, dve nočni omarici ter 5-delno garderobno omaro, Kalla Evergreen pa zakonsko posteljo s posteljnim podom, dve nočni omarici ter prostorno 4-delno garderobno omaro. Prav vse spalnice odlikujejo modne barvne kombinacije, prostorna postelja ter funkcionalno zasnovano pohištvo za shranjevanje oblačil, modnih dodatkov in drugih stvari, ki v spalnici ne smejo manjkati.

Posebno pozornost gre nameniti barvam in vzdušju Pri opremi spalnice je potrebno posebno pozornost nameniti barvni shemi. Ne glede na to, ali prisegate na svetlejše ali temnejše barve, naj bo glavno vodilo umirjenost. Barve pohištva in drugih dodatkov znotraj spalnice naj bodo subtilne – dobro se je izogibati živahnih ali celo kričečih odtenkov, ki so lahko motilec spalne rutine. Poleg tega naj bo spalnica oaza počitka in miru – če je le mogoče, naj raznovrstna sodobna tehnologija ostane pred njenimi vrati.

Najbolj kakovostne spalnice se dobi na spletu Najbolj kakovostne spalnice se dobi na spletu, a ne kjer koli. Zaupanja vreden prvi spletni trgovec pohištva v Sloveniji – Salon pohištva Furnitura – vas bo s svojo moderno in kakovostno ponudbo navdušil, poleg tega pa vam od začetka do konca nakupa nudil strokovno podporo in koristne nasvete pri nakupu, prenovi oziroma opremljanju vaše spalnice. Pri njih vas čakajo tudi posebne ugodnosti, ki jih drugje ni mogoče zaslediti. Med njimi zagotovo izstopa ekskluzivna možnost ogleda nekaterih izdelkov, materialov in katalogov v živo v t. i. showroomu, ki ga ima podjetje Furnitura v BTC-ju v Ljubljani (Letališka cesta 32J). Poleg tega so pogosto na voljo neverjetne akcijske ponudbe, možnost obročnega odplačevanja, hitra dobava, pogosto brezplačna dostava in še kaj. Furniturina strokovno usposobljena ekipa vam je za informacije glede redno osvežene ponudbe ter nasvete na voljo na e-naslovu: prodaja@salonpohistva.si oziroma na telefonski številki: 070 458 517. Oprema spalnice ali katerega koli drugega prostora doma, pisarne ali vrta je s takšno podporo, kot jo nudi podjetje Furnitura, čisti užitek!

