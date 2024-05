Ne spreglejte: popust za vroče nepremičnine ob morju

Garden Palace Resort je v mestu v Umag, med marino in starim mestnim jedrom, do katerega je osem minut hoje.

Večinoma so na voljo še dvo- in trosobni apartmaji ter dva štirisobna apartmaja v razponu od 48 do 163 kvadratnih metrov. Vsi so opremljeni s pohištvom, belo tehniko in kopalniško opremo. Večina jih ima lože, večje terase ali lastni atrij. Vsak apartma ima v garaži najmanj eno parkirno mesto, večji pa dve. V kompleksu Garden Palace Resort so tudi restavracija, bar in vrt z bazenom. Kupec z nakupom apartmaja postane solastnik bazena.

Več informacij in fotografije apartmajev, ki so še na voljo, si lahko ogledate na spletni povezavi >> .

Resort je v mestu v Umag, med marino in starim mestnim jedrom, do katerega je osem minut hoje. Ob obmorski sprehajalni poti v zalivu, v zatišju, vas ne bodo motili morski vetrovi, do plaž pa je ravno prav kratek sprehod. Morje je tu kristalno čisto in primerno za kopanje že od maja pa tja do oktobra. Utrip umirjenega sredozemskega sloga življenja ter značilen vonj po morju in borovcih vas obkrožata vsako minuto skozi vse leto.

S kolesom ni daleč tudi do Savudrije (sedem kilometrov), kjer je najstarejši svetilnik na Jadranu, v bližini pa je tudi golfsko igrišče. Mladi in starejši otroci se lahko zabavajo tudi v Aquaparku Istralandia, starejše kosti pa si lahko ogrejete v Istarskih toplicah, ki pomagajo predvsem pri zdravljenju in rehabilitaciji bolnikov z revmatičnimi in boleznimi endokrinega sistema. Bolj umetniške duše pa bo gotovo napolnil izlet v bližnji mesteci Grožnjan in Motovun.

Do mesta Umag pridete z nekaj vrtljaji pedal kolesa. V poletnih mesecih Umag postane letoviško mesto z živahnim večernim življenjem s prepoznavnimi obmorskimi stojnicami in prisrčnimi lokali z živo glasbo. Nočni utrip mesta je ravno prav oddaljen od Garden Palace Resorta, da do njega ni daleč, živahno nočno dogajanje pa je nemoteče.

Prijetno preživljanje sproščenih dni si lahko privoščite tudi na robu umirjene istrske vasi Šmarje na hribu nad Koprom, do koder je 10 minut vožnje. Poleti 2025 bo v tamkajšnjem naselju Vile in rezidence Murva vseljivih 16 vrstnih hiš in štiri dvonadstropne stanovanjske vile s po 11 stanovanji. Na voljo so garsonjere ter tri- in štirisobna stanovanja v velikosti od 37 do 87 kvadratnih metrov neto površin. Vsa bodo imela lože, nekatera tudi atrije.

V središču Nove Gorice bo na lokaciji nekdanje stavbe Kemometala ob Rejčevi ulici do konca leta 2025 ali začetka leta 2026 zrasel poslovno-stanovanjski objekt Nica . V njem bo 75 stanovanjskih in poslovnih enot, velikih od 31 do 71 kvadratnih metrov. Stanovanja v pritličju oziroma na strehi poslovnih prostorov bodo imela večje terase, stanovanja v nadstropju pa lože oziroma balkone.

Na lokaciji Majskih Poljan ob Prvomajski ulici, v neposredni bližini nakupovalnega središča, zdravstvenega doma, osnovne šole, vrtca, fakultete, pošte, kulturnega centra, stadiona ter središča mesta, pa bo predvidoma do leta 2026 na voljo 11-nadstropna poslovno-stanovanjska stavba Pinija z 72 stanovanji in desetimi poslovnimi prostori. Stavba bo arhitekturno zanimiva z razgibano pozicijo balkonov, kar bo omogočalo zasebnost stanovalcev. Na strehi poslovnega dela bo urejen ozelenjen vrt, ki bo na voljo prebivalcem stavbe. Stanovanja v obeh stavbah so bila zaradi atraktivne lokacije hitro razprodana.

Pozimi prava zima, poleti ne preveč zadušljivo vroče – to je Bovec. Nekaj minut hoje od središča mesta, nekaj korakov od spodnje postaje kaninske žičnice, je prostih še zadnjih pet novih komfortnih apartmajev Biseri Soče . Njihova velikost se giblje med 50 in 102 kvadratnima metroma. Vsak apartma ima okoli 25 kvadratnih metrov veliko teraso, kjer lahko namestite celo masažno kad, saj sta priključek za vodo in inštalacija za namestitev že pripravljena.

Apartmaji Biseri Soče – nakup apartmaja v bližini Bovca je lahko donosna naložba.

V stavbi so že odprte trgovine Mercator, Intersport in DM. Sicer pa so v Dolini Soče, ob robu Triglavskega narodnega parka, neizmerne možnosti za preživljanje prostega časa, od pohodništva in kolesarjenja do adrenalinskih doživetij, kot so rafting, plezanje in padalstvo.

Nakup apartmaja v Biserih Soče je lahko tudi donosna naložba, saj je turistično povpraševanje po apartmajih veliko skozi vse leto, kar omogoča visoke donose iz oddajanja. Strokovnjaki ocenjujejo, da lahko oddajanje apartmajev prinese letni dobiček od 24 do 36 tisoč evrov.

Dom v mestu, obdan s krošnjami dreves