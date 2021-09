'Ne ustanavljam svoje stranke, na volitvah ne bom nastopil na nobeni listi'

Kljub zahtevni zdravstveni situaciji, ki jo že leto in pol kroji epidemija covida-19, Poklukarju "niti za minuto" ni žal, da je postal minister za zdravje. "Sem tak človek, da vedno iščem čim večje izzive, ki bi jim lahko bil kos, hkrati pa bi na ta način pomagal čim večjemu delu družbe," je dejal. Kot je spomnil, je iz tega razloga pred leti najprej prevzel vodenje jeseniške bolnišnice, nato pa ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra. Zato verjame, da lahko s svojim strokovnim znanjem, ki ga ima na področju medicine in zdravstva, ter pridobljenimi organizacijskimi in finančnimi izkušnjami dopolni delo ministrstva.

Ob tem priznava, da so razmere pri vodenju zdravstvenega resorja, ki ga je prevzel konec februarja, zaradi epidemioloških razmer in zatečenega stanja v slovenskem zdravstvu že ves čas izjemno težke. "A kar si zadam, poskušam tudi uresničiti in dati vse od sebe. Resda včasih potem vse ne uspe, ampak če vložiš sto odstotkov sebe v tisto, kar verjameš, ni nikoli težko," je dejal in dodal, da mu še nobene prehojene poti ni bilo žal. "Na koncu sem vedno lahko kamorkoli šel pokončno, vsakemu pogledal v oči in to je tisto, kar je konec dneva najbolj pomembno," je še dodal minister.