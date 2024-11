Ne več na 30, oddajanje sob bi omejili na 60 dni na leto

Pozno spomladi je ministrstvo v javnost posredovala osnutek zakona, s katerim bi kratkotrajno oddajanje nepremičnin turistom omejili na največ 30 dni na leto. Po javni obravnavi pa so stroge omejitve vendarle nekoliko omilili. Oddajanje bi dovolili 60 dni na leto, a s soglasjem sosedov. V eno- in dvostanovanjskih stavbah pa kar 150 dni.

Na posvetu, ki ga v Portorožu organizira Zbornica za poslovanje z nepremičninami, je beseda med drugim tekla o regulaciji kratkoročnega oddajanja v turistične namene. Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež je ob tem dejal, da je javna obravnava zajemala več kot 500 mnenj in intenzivne pogovore z deležniki. In očitno so ministrstvo prepričali, da je močno zrahljajo predvidene stroge omejitve. Če so še pred pol leta z osnutkom zakona predlagali oddajanje največ 30 dni na leto, pri čemer so dali občinam možnost, da te omejitve omilijo, novi predlog omogoča oddajanje stanovanj v večstanovanjskih stavbah na največ 60 dni v letu, v eno- in dvostanovanjskih stavbah, kjer ima sobodajalec stalno prebivališče, vendar uporablja največ polovico uporabne površine stanovanja, pa lahko stanovanje oddaja do največ 150 dni na leto. V posameznem stanovanju je lahko največ šest ležišč, pred tem pa mora lastnik pridobiti 75 odstotkov soglasij ostalih etažnih lastnikov in soglasje vseh mejnih etažnih lastnikov, je še pojasnil Frangež.

Ljubljana FOTO: Shutterstock icon-expand

Frangež je še dejal, da država z regulacijo kratkotrajnega najema ustvarja pogoje za aktivacijo stanovanjskega fonda za trajne učinke bivanja in tudi premik prihrankov v produktivnejše oblike podjetniških naložb. Ob tem je še dodal, da podobnim regulacijam sledijo tudi številne druge evropske države, modernizacija ureditve pa da je nujna, saj trenutno veljavna ureditev sega v leto 1994.

Uroš Buda iz Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov, področne turistične organizacije za razvoj zasebnih nastanitev, je predstavljene ukrepe označil za strel v prazno in izrazil presenečenje, da so se na vladi odločili za to smer. Po njegovih besedah ukrepi zadevajo zgolj regulirane ponudnike, ki pa so v manjšini, poleg tega pa jih je označil za neproblematične na stanovanjskem področju.