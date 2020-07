Nekdanjemu vojaškemu pilotu izpolnili željo: želel je še enkrat obiskati Franjo

89-letni Albin Pibernik, vojna sirota in z enajstimi leti najmlajši udeleženec marša na Igman, si je že dolgo želel, da bi še enkrat obiskal bolnico Franja. Ker sam poti ne bi zmogel, so mu gorski reševalci pripravili nosila mariner, ki jih sicer ne uporabljajo več. Obiskovalci so se tako lahko na lastne oči prepričali, kako zahtevni so bili prenosi ranjencev v Franjo.

Nekdanji vojaški in civilni pilot, je med barake spet stopil po skoraj 50 letih. "Ne vem če ljudje sploh lahko dojamejo, kam gredo, ko gredo v Franjo. To je čudovito, da je bolnica ostala v rokah partizanov, da ni bilo izdajalcev,"pove gospod Pibernik.

Bolnišnico Franja je danes obiskala tudi nekdanja šifrantka, ki je boje na Menini planini doživela kot 16-letnica. "Nujna je enotnost, medsebojno spoštovanje. Torej tovarištvo in to bolnica Franja je!" poudarja nekdanja patizanka Valerija Skrinjar-Tvrz. Partizansko bolnišnico, v kateri se je med decembrom 1943 in majem 1945 zdravilo okrog 900 ranjencev, tedensko obišče okrog 1500 obiskovalcev. Obiskov, kot je bil današnji, so še posebej veseli, saj z njimi utrjujejo vrednote Franje."Tovarištvo, skrb za sočloveka, strpnost, povezovanje. In mislim, da je prav današnji dan tudi dokazal, da smo ljudje še vedno pripravljeni pomagati sočloveku,"poveIvana Leskovec, direktorica Mestnega muzeja Idrija.