Kaotično stanje vlada tudi v migrantskih centrih, je navedla. "V azilnem domu na Viču, ki ima prostore za 350 oseb, je danes nastanjenih več kot 1200 migrantov, ti se gibljejo povsod in nenadzorovano. Na to opozarja tudi Policija," je dejala. Hkrati se je število kaznivih dejanj povečalo za skoraj 60 odstotkov, tako je Slovenija postala "raj za kriminalne združbe", je naštela. "Vse to je odraz vaše politike odprtih vrat do ilegalnih migrantov, ki ste jih z odstranjevanjem varnostne ograje dobesedno povabili v Slovenijo," je dejala.

Bah Žibertova je izpostavila, da je le v prvih 12 dneh septembra Policija evidentirala več kot 40.000 ilegalnih prehodov meje, gre le za mlade moške. Vlada je izgubila nadzor in ne obvladuje razmer, ocenjuje.

Od 40.000 ilegalnih migrantov, ki so letos prestopili našo mejo, jih je po podatkih Policije 24.000 mejo prestopilo v Rigoncah, "kjer ni bil umaknjen niti meter ograje", je dejal Golob. "Ne vem, kakšen dokaz več potrebujete, da ograja ne deluje," je dodal.

Skupaj s Hrvaško izvajajo nadzore v mešanih patruljah, zavzemajo se, da bi bile mešane patrulje na širših območjih in da bi se nadzor izvajal že v državah zahodnega Balkana. Nekatere države namreč po besedah Goloba izvajajo t. i. vizno harmonizacijo, kar pomeni da dovoljujejo "dobesedno turistične prevoze migrantov", ki potem nedovoljeno prestopajo meje v schengensko območje. Tudi glede tega je podana pobuda na Evropsko komisijo, je dejal.

"Vidim, da je to sploh na ekstremni desnici priljubljena tema za pridobivanje točk na račun strašenja ljudi," je dejal. Pri tem naj bi bila za zgled Italija, kako politika odgovorno naslavlja to problematiko. "Ni naloga politike, da vzbuja pri ljudeh strah, jaz si želim, da se boste tega začeli zavedati vsi, tudi tukaj v parlamentu," je dodal.

"Predsednik vlade, številke so strašne," je dejala Bah Žibertova in ostro zavrnila očitke, da v SDS zastrašujejo. Ob tem je prebrala pismo občanke Rigonc, ki je opisala stanje ob povečanem številu migrantov. Predlagala je, da DZ o tej temi opravi razpravo, o čemer bo DZ glasoval v sredo v okviru glasovanj.

So pa v SDS ostro protestirali tudi, da vlada ne spoštuje 30-dnevnega roka za odgovor na pisna poslanska vprašanja in da ni odgovorila na 21 poslanskih vprašanj in sedem poslanskih pobud, je navedla vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.

Godec je izpostavila tudi odsotnost ministrov na seji, kjer se zastavljajo poslanska vprašanja. Predsednik vlade v funkciji ministra za zdravje, ministrica za kulturo in ministrica za javno upravo so namreč opravičilo poslali šele danes zjutraj, poslovnik pa jim nalaga opravičilo pet dni pred začetkom seje, je dejala. Ob tem je vladi očitala nespoštovanje zakonodajne veje oblasti in od predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič zahtevala, da ministri navedejo vzrok za današnjo odsotnost, čemur je predsednica ugodila.