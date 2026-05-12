Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Ne vemo, kje so': 21 vzorcev propadle Biobanke ne najdejo

Ljubljana, 12. 05. 2026 16.26 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
STA
Shranjevanje matičnih celic

Izvorna celica med prevzemom dela vzorcev propadle Biobanke ni našla 21 vzorcev. Še vedno ne vedo, kje so. Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je zato uvedla izredni inšpekcijski nadzor. Nekateri imetniki vzorcev agencijo medtem pozivajo, naj zagotovi varno shranjevanje večine vzorcev, ki jih še hrani podjetje GaiaCell.

Izvorna Celica je aprila od GaiaCella po podatkih JAZMP prenesla 472 vzorcev popkovnične krvi in 367 vzorcev tkiva popkovnice, za katere so imetniki sklenili pogodbe o nadaljnji hrambi z Izvorno celico.

Ob prenosu pa so ugotovili, da na mestu, kjer bi morali biti glede na dokumentacijo, ni 18 vzorcev popkovnične krvi in treh vzorcev tkiva popkovnice, so navedli na JAZMP.

Agencija je zato uvedla izredni inšpekcijski nadzor, ki je v teku, v njem pa želijo razjasniti okoliščine in poiskati vzorce.

Gordana Kalan Živčec
Gordana Kalan Živčec
FOTO: Bobo

"Ne vemo, kje so vzorci," je zatrdila direktorica GaiaCella Gordana Kalan Živčec, ki je JAZMP pozvala k inventuri vseh vzorcev. Leta 2024 je GaiaCell sicer od Biobanke, ki je v stečaju, prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov, čeprav ni imela pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev.

Pri odvetniški družbi Vrtačnik, kjer zastopajo okoli 500 družin, medtem menijo, da bi lahko šlo za sum nezakonitega in nepooblaščenega razpolaganja z vzorci otrok, brez vedenja ali soglasja staršev kot njihovih zakonitih zastopnikov. JAZMP so zato pozvali, naj pregledajo in popišejo vse vzorce v nezakoniti posesti GaiaCella. Menijo, da je agencija dolžna raziskati okoliščine o razpolaganju z vzorci ter s pregledom dokumentacije zagotoviti popolno sledljivost ravnanja z njimi.

Na Izvorni celici so zagotovili, da so o tem obvestili imetnike, katerih vzorcev niso našli. Prav tako so jim vrnili denar za prenos in shranjevanje.

Gordana Kalan Živčec je danes še navedla, da so vsi vzorci, ki jih hranijo, na varnem. Pred časom je sicer ponovno opozarjala, da je odpovedala pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika, "saj še vedno nima zagotovljenih virov prihodkov, ki bi omogočali nadaljnje financiranje ohranjanja vitalnosti vzorcev".

Odvetniška družba Vrtačnik je pri tem opozorila, da gre za očitno in zavestno kršitev dokončne odločbe JAZMP, s katero je GaiaCell odredila, da se vzdrži vseh ravnanj in opustitev, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena integriteta vzorcev.

Hkrati so opozorili, da je JAZMP tudi v okviru postopka upravne izvršbe po zakonu o splošnem upravnem postopku dolžna zagotoviti, da GaiaCell to odločbo JAZMP v celoti spoštuje. Agencija je dolžna kot regulator ves čas tudi spremljati stanje dobav tekočega dušika in se na vse okoliščine ter zaznana tveganja ustrezno odzivati.

Prepričani so tudi, da je JAZMP kot regulator primarno pristojna zagotoviti nadaljnje shranjevanje vzorcev skladno z zakonom o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje. JAZMP so ponovno pozvali, da na lastne stroške sklene neposredne pogodbe o začasnem ali trajnem shranjevanju vzorcev z ustreznimi ponudniki.

Prav tako menijo, da bi morali zagotoviti prostor za shranjevanje medicinske dokumentov, ki jo je na lastne stroške aprila od GaiaCella prevzel stečajni upravitelj Biobanke Mitja Kastivnik, ki pa za to nima sredstev v stečajni masi. To medicinsko dokumentacijo je GaiaCell namreč odstranila iz prostorov v Trzinu in jo postavila pred stavbo.

Kastivnik je v izrednem poročilu upnike prejšnji teden še pozval, naj založijo sredstva za revizorja, ki bi pregledal dokumentacijo Biobanke pred začetkom stečajnega postopka. Ugotovitve izvedenca bi lahko bile podlaga za uveljavljanje zahtevkov zoper odgovorne osebe in s tem za morebitno povečanje stečajne mase.

Odvetniška družba pa je JAZMP še pozvala, naj jim posredujejo poročilo o okoliščinah propada vzorcev novembra lani, saj podatkov v zvezi s tem še niso prejeli. Skoraj 400 vzorcev popkovnične krvi je lani jeseni namreč propadlo.

Agencija je sicer prejšnji teden imetnike vzorcev Biobanke ponovno pozivala k odločitvi glede usode vzorcev. Izvorna celica je danes pojasnila, da imetnikov za zdaj ne sprejema. Še vedno pa jih sprejemata GaiaCell in Future Health.

Biobanka GaiaCell Izvorna celica JAZMP popkovnična kri

Žrtve povojnih pobojev bi pokopali na Žalah, Janković zadržan

Levici in Vesni mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje?

24ur.com Neocelica: 'Ne vem, ali so moji vzorci tam ali ne. Nismo dobili nobenega obvestila'
24ur.com Bankrot Biobanke: 'Javna agencija dovoljuje, da se baranta s celicami naših otrok'
24ur.com Biobanka: ministrstvo na JAZMP uvedlo sistemski nadzor
24ur.com Afera z Biobanko in shranjenimi matičnimi celicami se še bolj zapleta
24ur.com So vzorci iz Biobanke matičnih celic res na varnem? Molči tudi agencija
24ur.com Zapečateni dokumenti: 'Če starši potrebujejo vzorec, nimamo podlage, da ga izročimo'
24ur.com Je bil propad Biobanke načrtovan?
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
12. 05. 2026 17.45
Kolikor davkov plačujemo bi res lahko uradniki kaj koristnega naredili, ne pa da se cela država ukvarja z njihovo nesposobnostjo.
Odgovori
+1
1 0
scipio
12. 05. 2026 17.01
JAZMP je državni regulator in v nobenem primeru ni lastnik ali imetnik tega biološkega materiala. Te celice so izključno predmet pogodbe med fizičnimi osebami in izvajalci storitev hrambe in vzdrževanja tega materiala, ki so gospodarske družbe zasebnega prava. Vsa odškodninska odgovornost je med pogodbenimi parnerji in ne med državo in oškodovanci.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Nina Osenar razkrila, kakšna mačeha je v resnici
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Epidemija sodobnega časa, ki ne boli
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713