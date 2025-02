'Ne verjamem, da bi ZDA zapustile Evropo. To pa ne pomeni, da smo lahko brezbrižni'

"Zahodne varnostne službe se bojijo, da bi ameriško-ruska pogajanja lahko pripeljala do konca prisotnosti ameriških vojakov v več delih Evrope. Kot najslabši možni scenarij bi lahko sledila takojšnja invazija ruske vojske v nekdanje sovjetske republike Estonijo, Latvijo in Litvo ter obsežna vojna s Poljsko. Prisotnost ameriških vojakov v sosednjih državah Rusije je namreč največje zagotovilo za neodvisnost teh držav ," je poročal nemški Bild.

Dimitrij Peskov, tiskovni predstavnik Kremlja, je v petek zanikal trditve, da je Rusija zahtevala umik Natovih enot iz vzhodnega krila, zlasti iz držav, ki so se zavezništvu pridružile po letu 1997, vključno s Poljsko, Madžarsko in Češko.

Edine baze, o katerih naj trenutno ne bi bilo govora, so ameriška letalska baza v nemškem Ramsteinu in ameriška letalska oporišča v Veliki Britaniji. Preostala Evropa pa se mora pripraviti na velike spremembe, če Trump in Putin dosežeta dogovor o miru, svarijo.

"Putin zahteva, da se enote Nata umaknejo iz celotnega nekdanjega sovjetskega imperija. Evropski uradniki menijo, da je verjetno, da se bo Trump strinjal z umikom ameriških enot iz Baltika in morda še dlje proti zahodu. To bi Evropsko unijo pustilo brez obrambe pred rusko vojsko," opozarjajo tudi pri Financial Timesu.

Po njihovih informacijah se Italija že pripravlja na morebitni umik ameriških vojakov s Kosova. Evropski zavezniki bi v tem primeru ostali sami na Balkanu proti Putinovemu zavezniku Aleksandru Vučiću in njegovi srbski vojski. Grozljiv scenarij na območju, kjer je že divjala državljanska vojna, so nemški diplomati opisali kot "povsem predstavljiv".

Ta scenarij ni realen. To pa zato, ker gre v bistvu za ponovitev ruske zahteve iz decembra 2021, torej dva meseca pred začetkom invazije na Ukrajino, da se iz vseh novih članic Nata umakne tamkajšnje zavezniške sile in infrastrukturo. Te so bile najprej nameščene v tri baltske države in Poljsko po ruski priključitvi Krima leta 2014 kot odgovor na njihovo realno zaskrbljenost, da se ne bi scenarij z ruskimi "malimi zelenimi možmi" ponovil tudi pri njih.

Pa vendar. Če bi ZDA zapustile Evropo ... kaj bi to pomenilo za varnost Evropske unije in predvsem za varnost Slovenije?

Če se pogovarjamo o možnem umiku ameriških sil kot takšnih, je treba najprej razumeti, da so Američani na nek način enkrat že "odšli". To se je zgodilo spomladi 2013, ko so iz Evrope umaknili svoj zadnji bojni tank M1 abrams. Poteza je odražala njihovo takratno prepričanje, da je celina stabilna in da se zato lahko osredotočijo na svoj "obrat k Aziji" in tamkajšnjim varnostnim grožnjam. Seveda so po tem, kar se je zgodilo v Ukrajini, tanke pripeljali nazaj.

Ameriške sile v Evropi so trenutno skoncentrirane v Nemčiji. Kot takšne predvsem predstavljajo zavezniško strateško rezervo. Bolj od teh sil, ki jih pogosto dopolnjujejo enote, ki na vojaške vaje v Evropo rotirajo iz ZDA, je zato pomemben častniški kader, ki ga ameriška stran prispeva v skupno zavezniško poveljniško strukturo. Potencialni odhod teh izkušenih vojaških profesionalcev bi nedvomno negativno vplival na varnost EU in Slovenije.

Kakšni bi bili nadaljnji koraki v tem primeru? Se Slovenija s svojo vojsko lahko varuje sama?

Največjo grožnjo slovenski nacionalni varnosti trenutno predstavljajo kibernetski napadi in obveščevalna dejavnost. Vojaško pa naša država vsaj zaenkrat ni v neposredni nevarnosti. Tudi zato ne, ker so tri od naših sosed – Italija, Madžarska in Hrvaška – tako kot mi članice Nata, četrta – Avstrija – pa je partnerska država zavezništva. V tem smislu so slovenske oborožene sile tudi v svoji sedanji sestavi sposobne zagotavljati varnost Sloveniji.

Sicer pa ne verjamem, da bi ZDA zapustile Evropo. To seveda ne pomeni, da smo lahko brezbrižni. Zato je tako pomembno, da je lanskega oktobra obrambno ministrstvo izvedlo največjo nacionalno vajo kriznega upravljanja in odzivanja doslej Odpornost 2024. Ta je predstavljala nadaljevanje in nadgradnjo tradicionalne Nato vaje kriznega upravljanja CMX, ki je nazadnje potekala leta 2023, znova pa se bo izvajala že v letošnjem letu.