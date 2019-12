Ne verjamete v Miklavža? V Sloveniji jih imamo 111

V noči s petega na šesti december pridne (in tiste malo manj) otroke obišče Miklavž s svojim spremstvom, angeli in parkeljni. In če ne verjamete v obstoj angelov in Miklavžev, se lahko prepričate, da jih imamo tudi v Sloveniji. Statistični urad je namreč objavil podatek, koliko ljudi v Sloveniji se odzove na ime Angel in Miklavž ter koliko se jih podpiše s priimkom Parkelj, Miklavž in Angel.