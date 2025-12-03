Ne vidiš vsega. Vseeno lahko pomagaš

Na Zvezi Anita Ogulin ob začetku prazničnega decembra opozarjajo, da adventni čas ni za vse čaroben. Za številne družine je ta čas najtežji v letu. Namesto topline doma jih spremljajo skrbi, tesnoba in osamljenost. Zato bodo praznike družinam v stiski polepšali s prazničnimi prehranskimi paketi, otroke peljali na božični in novoletni tabor, družine odpeljali na izlet ter poskrbeli, da bodo otroci deležni tudi darilc.

Na Zvezi Anita Ogulin sicer skozi vse leto otrokom in družinam v stiski iz vse Slovenije v sklopu humanitarnih programov Botrstvo v Sloveniji in Veriga dobrih ljudi nudijo celostno obravnavo. To pomeni, da celotno družino podprejo na več različnih načinov, da je pomoč čim bolj učinkovita in čim hitreje doseže svoj namen. Opozarjajo, da je revščina večplastna in družinam z najnižjimi dohodki močno kroji življenje, vse pogosteje pa jih v revščino potiska tudi neurejena stanovanjska problematika. Sekretarka Tanja Petek pove, da mnoge družine zaradi stigme svoje stiske skrbno skrivajo za štirimi stenami in bodo praznike dočakale v mrzlih domovanjih: "Nekatere zgodbe so zares pretresljive in mnoge med njimi ostanejo skrite." Zato poziva ljudi: "Praznike si lahko polepšamo tudi tako, da pomagamo drug drugemu in smo pozorni na tiste, ki brez naše pomoči ne zmorejo".

Koordinatorica Verige dobrih ljudi Živa Logar opozarja, da se v njihovem programu število prošenj za finančno in materialno pomoč v tem času povečuje. Družine, ki se vključujejo ob koncu leta, se nanje obračajo predvsem zaradi povečanih stroškov, ki jih prinašata jesen in zima. Pogosto se znajdejo v začaranem krogu odločanja med plačilom hrane in drugih osnovnih življenjskih stroškov. Pri družinah pogosto prepoznavajo neustrezne bivanjske razmere – zaradi slabe izolacije več ogrevajo ali pa zaradi nezmožnosti plačila energentov premalo ogrevajo in živijo v mrzlem. "Naše družine, s katerimi smo dnevno v stiku, se ne ukvarjajo z obdarovanjem v prazničnem času, temveč jih skrbi, kako bodo naslednji mesec plačale najemnino, ki jim jo je najemodajalec povišal, ali kam se bodo preselile, ko se jim izteče pogodba. Če stiske nekoga ne vidimo, še ne pomeni, da je ni."

Otrok z božičnimi okraski (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock icon-expand

Na Zvezi so zaskrbljeni zaradi dejstva, da se k njim po pomoč obrača vedno več zaposlenih staršev – teh je že več kot 60 odstotkov vseh vključenih. To so ljudje, ki vsak dan odidejo na delo, pa je njihov družinski proračun še vedno preskromen, da bi ob vse večji draginji osnovnih življenjskih dobrin lahko poravnali vse tekoče stroške. Nekateri izmed njih zato delajo nadure ali celo več služb, kar pomeni, da bodo otroci med prazniki pogosto sami doma, ker morata starša delati, da lahko poplačajo položnice. Koordinatorica programa Botrstvo Tina Plevnik pove, da se starši močno trudijo svoje stiske in finančne težave skriti pred otroki, a ti vseeno začutijo skrbi. Pogosto se zato ne vključujejo v šolske in obšolske aktivnosti, ne odkrivajo svojih talentov, postopoma se zapirajo vase in umikajo iz družbe vrstnikov. "Neverjetno je, kako čuteči so otroci. Pogosto smo priča situacijam, ko otroci preveč prevzemajo bremena staršev. Nekateri otroci so prehitro potisnjeni v svet odraslih. Spomnim se zgodbe fanta, ki v družini ni poznal topline in ljubezni, bil je žrtev nasilja. Mama mu je nekoč celo dejala, da ga lahko kadarkoli ubije, saj je njen sin. Fant je zbral moč in zdaj živi sam v najemniškem stanovanju. Kljub nenehnemu boju za preživetje in vsakomesečnemu preračunavanju, ali mu bo ostalo dovolj za čez mesec, pa ni izgubil volje in želje po boljši prihodnosti." Stiske številnih družin in otrok so pogosto nevidne, a so prisotne vse okrog nas – med mimoidočimi na ulici, med sodelavci, pri naših sosedih in nenazadnje tudi prijateljih. Zato v Zvezi Anita Ogulin letos pozivajo k dobrodelnosti s sloganom: Ne vidiš vsega. Vseeno lahko pomagaš. Pošljite SMS ANITA5 ali ANITA10 na 1919 in pomagajte, da bodo tudi ti otroci in družine deležni decembrske čarobnosti. Prispevajo lahko uporabniki A1, Telekoma Slovenije, T-2 in Telemacha. Več informacij o akciji lahko preberete na spletni strani www.zveza-anitaogulin.si/december/.