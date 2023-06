'Ne vrnite nas v mučenje, ponižanje, tepež. Tja, kjer so na nas celo streljali'

Člani iniciative prosilcev za azil in podpornih organizacij so se zbrali pred vlado ter premierja Roberta Goloba, notranjega ministra Boštjana Poklukarja in celotno ministrsko ekipo pozvali, naj prosilcem za azil omogočijo ostati v Sloveniji. Podporo apelu za ustavitev vračanj prosilcev za azil na Hrvaško zbirajo tudi s podpisi pod peticijo.

Predstavniki več nevladnih organizacij so se v podporo prosilcem za azil dopoldne zbrali na solidarnostnem shodu pred vladno palačo v Ljubljani. Kot je ob tem spomnil predstavnik Ambasade Rog Miha Blažič, begunci v Sloveniji že dalj časa opozarjajo na možnost vračanj na Hrvaško, a so do zdaj naleteli na gluha ušesa.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

"Ugotavljajo, da se jih obravnava kot številke in kot varnostno vprašanje, ne obravnava se jih kot ljudi, ki so prišli po zaščito in imajo za to utemeljene razloge, ki jim je treba prisluhniti," je opozoril. Ob tem je znova pozval premierja Roberta Goloba in celotno vladno ekipo, naj prisluhneta zgodbam ljudi, ki v Sloveniji potrebujejo zaščito. "Groza nas je Hrvaške, tam smo doživeli mučenje, ponižanje, tepež, na nas so spustili policijske pse in streljali. Pošiljajo nas nazaj v državo, kjer smo bili zanje živali in ne ljudje. V Sloveniji se počutimo varno, mnogi že hodimo v službo, vsi se učimo jezika, otroci hodijo v šolo, tukaj imamo prijatelje," je dejal eden od prosilcev za azil. Kot je še dodal, je veliko prosilcev v Sloveniji že nekaj časa in jo zato tudi dojemajo kot svoj dom.

icon-expand Apel vladi glede beguncev FOTO: Luka Kotnik

Prosilci za azil so ob napovedanih vračanjih na Hrvaško svoje osebne zgodbe strnili tudi v kratkem videu, ki so ga naslovili tako na civilno družbo kot tudi na vlado. Na današnjem solidarnostnem shodu so sicer podporo prosilcem za azil med drugim izrazili antropologinja Svetlana Slapšak, pesnik Andrej Rozman Roza, predstavniki Inštituta 8. marec, Protestne ljudske skupščine in civilne iniciative Izbrisanih, učiteljica slovenščine, ki poučuje prosilce za azil, Anja Tomažin, nekdanji varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek in raper Zlatko.