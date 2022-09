Ne zamudi super znižanja teh izdelkov!

Začetek septembra prinaša kar nekaj novosti ter sprememb in hkrati je to tudi čas, ko moramo poskrbeti za svoje šolarje. Ob vseh teh prvih septembrskih dnevih, ki zahtevajo od nas kar nekaj dela, dobre volje in energije pa prepogosto pozabimo nase in na svoje razvajanje. Stresni dnevi se lahko zelo hitro poznajo na našem obrazu in počutju. Naredite letos temu konec in si privoščite tudi vi nekaj izdelkov, ki bodo polepšali vaš dan in s katerimi se boste počutili še bolj privlačno in samozavestno.

TAKŠNEGA POPUSTA ŠE NI BILO! Običajno je popust na Lux-Factor kozmetiko zelo majhen, saj vam že v osnovi ponujajo na vse izdelke promocijsko ceno s kar 50 % popustom. Tokrat pa lahko izkoristite še ekskluzivni dodatni kar 17 % popust. Privoščite si svoje najljubše izdelke po zares najugodnejši možni ceni. Na spletni strani www.luxfactor.com si lahko pogledate kateri izdelki so na voljo v Lux družini (pozor! Trenutno je na voljo že 7. Lux izdelek, ki je prejel številne pohvale! Na spletni strani lahko preveriš, kateri je to.) Ob zaključku nakupa na spletni strani vpišite kodo za popust: S17 in že čez nekaj dni lahko pričakujete paket z vašimi najljubšimi izdelki . Če potrebujete pomoč ali nasvet pri izbiri Lux izdelkov pa pokličite na telefonsko številko: 01 777 41 07, kjer lahko pri svetovalki še hitreje naročite svoj paket. 7 IZDELKOV, KI JIH NUJNO POTREBUJETE V SVOJI KOPALNICI Še vedno iščete kozmetiko, ki bo poskrbela za vas od glave do pet? Čas je, da preizkusite Lux-Factor kozmetiko, ki vam nudi tudi 30-dnevno garancijo na nakup, kar pomeni, da v primeru, da ne bi bili zadovoljni z nakupom, lahko paket z izdelki v roku 30 dni vrnete in dobite denar nazaj. Ja, toliko pozitivnih komentarjev imamo na naše izdelke, da vam lahko to omogočimo, saj smo prepričani da ne boste razočarani. Vas zanima med katerimi 7 izdelki lahko izbirate? Na kratko vam jih predstavimo spodaj.

LF FOTO: Arhiv ponudnika

Krema proti gubicam 4D HYALURON Staranju kože žal ne moremo ubežati in če do sedaj niste poskrbeli za svojo kožo na obrazu, je sedaj skrajni čas, da to spremenite. Nikoli niste prestari ali premladi za uporabo kreme proti gubicam, saj vsebuje najpomembnejše sestavine, ki so klinično testirane in že po dveh tednih redne uporabe kremice boste navdušeni nad vašo kožo, ki bo mehkejša, bolj sijoča in brez nepravilnosti. Kar 98 % vseh uporabnic nam je poročalo, da je to njihova najljubša intenzivna pomlajevalna krema z botoks učinkom . Poleg tega, da varuje vašo kožo pred prvimi znaki staranja, bo tudi vidno zmanjšala izrazne gube, zapolnila globoke gube in zgladila tanke linije.

Serum za rast trepalnic Eyelash Ste že kdaj razmišljali o tem, kako bi zgledala vaša jutra, če si ne bi bilo potrebno vsako jutro nanašati debele plasti maskare in jo vsak večer odstranjevati? Sedaj je to mogoče. Serum za rast trepalnic Eyelash bo poskrbel za lepe, dolge in goste trepalnice in to brez uporabe maskare ali umetnih/podaljšanih trepalnic. Že v nekaj tednih redne uporabe vas bodo šokirali rezultati, ki vam jih bo pričaral serum. Dodatni plus uporabe seruma pa je, da ga lahko uporabljate tudi na svojih obrveh, ki jih boste s pomočjo seruma tudi lažje oblikovali v idealno obliko za svoj obraz. Naše redne uporabnice so navdušene in pravijo, da je Eyelash najhitreje delujoči naravni stimulator za rast, gostoto in krepitev trepalnic ter obrvi. Redno nam poročajo o bolj polnih, gostih in močnejših trepalnicah in da zaradi tega seruma, nakup maskare sploh ni več potreben, kar pa jim dodatno prihrani kar nekaj denarja in časa pri urejanju.

Prehransko dopolnilo Procollagen Če razmišljate o kateremkoli prehranskem dopolnilu je zagotovo prva in prava izbira kolagen, ki vsebuje prav vse, kar vaše telo potrebuje za optimalno delovanje in ravnovesje. Procollagen vam bo pomagal pri lepših in bujnih laseh, ki bodo tudi hitreje rasli, vaše nohte vam bo okrepil in naredil močnejše pa tudi vaša koža bo veliko bolj sijoča. Prav tako učinkovito pomaga pri zmanjševanju kilogramov , saj spodbudi vaš metabolizem. Prehransko dopolnilo s kolagenom namreč vsebuje več kot 13 sestavin, ki spodbujajo tvorbo lastnega kolagena v telesu.

Hranilna krema za roke Royal Ravno na naših rokah se najhitreje poznajo znaki staranja, naše dlani lahko hitro izdajo pravo starost in kako skrbimo zase. Zaradi tega smo razvili najučinkovitejšo hranilno kremo za roke, ki vam bo ponudila vse tisto, kar iščete pri kremah za roke, saj je izredno hranilna, obogatena s karitejevim in kakavovim maslom ter arašidovim, mandljevim in sončničnem oljem. Poleg tega pa še očarljivo diši, tako da jo boste zagotovo vedno imeli nekje na dosegu za redno uporabo.

Vlažilna krema za roke Aqua Če imate raje kreme za roke, ki se izjemno hitro vpijejo – je Aqua prava izbira za vas. Z njo si lahko zagotovite popolno regeneracijo in obnovo – tudi pri najbolj zahtevni koži. Že po nekaj dneh uporabe ne bo več sledi o suhi in razpokani koži, saj omogoča maksimalno vlažilnost in pravo kombinacijo sestavin, ki jih ne morete zaslediti pri nobeni drugi kremi za roke.

Luksuzna krema proti gubicam Caviar Za vse, ki želite nadgraditi vašo jutranjo in večerno rutino in bi vaši koži radi privoščili pravo luksuzno razvajanje. Krema s kaviarjem je popolnoma nova dimenzija nege vaše kože, saj vas bo že po prvem nanosu presenetila, kako mehka in sveža bo postala vaša koža. Kaviar spada med najdragocenejše sestavine v kozmetiki in le redkokje drugje boste lahko zasledili kremo s pravo količino kaviarja. Zagotovite si popolno kombinacijo kaviarja, hialuronske kisline in karitejevega masla , ki bo vašo kožo intenzivno pomladila že po nekaj dneh uporabe.

Mazilo za nego tetovaže Tattoo Nano Shock Rezervirano samo za vse lastnike tetovaž, ki želite ohraniti barvo in kvaliteto tatuja na najvišjem nivoju. Tattoo Nano Shock je profesionalna nega za obstojno in poudarjeno tetovažo. Ohranja čiste linije, žive barve in enakomernost tetovaže. Dodatni plus pa je, da vsebuje tudi visok zaščitni faktor, ki varuje kožo pred UVA/UVB žarki.

