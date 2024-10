Ne zamudite prenosa 28. Ljubljanskega maratona na POP TV

Od 200 metrov do dobrih 42 kilometrov. Od najmlajših otrok do najstarejše udeleženke, ki letos šteje 90 let. Od ljubljanskih ulic do prenosa na POP TV. 15 tisoč prijavljenih ljubiteljev in ljubiteljic teka bo v soboto, 19. oktobra, predvsem pa v nedeljo, 20. oktobra, močno zavezalo vezalke in preteklo traso NLB 28. Ljubljanskega maratona. Če ne boste na ali ob progi, lahko nedeljski tekaški praznik neposredno iz prestolnice spremljate iz zavetja vašega doma. POP TV tudi letos pripravlja prenos, ki se bo začel ob 8.45 in trajal do 11.45; na 24ur.com in VOYO pa se bodo kamere ugasnile šele ob prihodu zadnjega tekača na cilj.