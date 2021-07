Ne zamudite velikega poletnega popusta!

V kolikor se navdušujete nad kvalitetnimi in naravnimi kozmetičnimi izdelki, prav gotovo že poznate kozmetično znamko Lux-Factor, ki ima v ponudbi izdelke, s katerimi lahko odlično poudarite svojo naravno lepoto. Pripravili smo prav posebno poletno akcijo, ki traja le do nedelje, 25. 7. S kodo MYSTERY24 vas čaka skrivnosten popust.

Ta krema je navdušila že več kot 40.000 Slovenk! Idealna kombinacija dragocene hialuronske kisline evropskega porekla in senzacionalne formule proti gubicam 4D zavira prehitro staranje kože in učinkovito zapolni vse gubice in linije, ki ste se jih želeli znebiti. Hialuronska kislina kot naravna sestavina človeškega telesa koži povrne volumen in prožnost, s svojim delovanjem pa poskrbi za kar 10 let mlajši videz.

Natalija Verboten uporablja čudežni serum … Vedno nasmejana lepotica Natalija je razkrila skrivnost, zakaj ima tako dolge in goste trepalnice. »Zaradi narave dela veliko pozornosti posvečam svojemu videzu in pri tem mi več kot pomaga tudi serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash, s katerim sem vsaj za 30 % podaljšala svoje naravne trepalnice. Za televizijske nastope včasih še uporabim umetne trepalnice, a Lux-Factorjev serum poskrbi, da se ob tem moje naravne ne poškodujejo. Zares enostaven nanos in super proizvod. Priporočam!«

Imate tetovažo? Naj zmeraj izgleda kot nova Ste mislili, da že zaceljene tetovaže ne potrebujejo posebne nege? Za ohranjanje živih barv in jasnih linij je potrebno tetovažo negovati in ščititi pred nevarnimi UV-žarki. Izberite mazilo, ki deluje protivnetno in antibakterijsko ob enem pa vsebuje vsa potrebna olja in masla, ki bodo tetovirano kožo ohranjala sijočo. Profesionalno mazilo za nego tetovaž Lux-Factor Tattoo Nano Shock je primerno za vse vrste tetovaž, uporabljate pa ga lahko tudi na novih, vendar že zaceljenih tetovažah (približno 3 tedne po tetoviranju). Z redno uporabo boste svoje tetovaže z veseljem pokazali še vrsto let.

Uporaba kreme za roke je nujna Vsaka ženska ima v torbici ogromno kozmetičnih izdelkov, pri večini pa ne manjka krema za roke, ki jo uporabimo večkrat na dan. Vendar pozor, niso vse kreme za roke prijazne vaši koži. Tiste z močnim vonjem in težko teksturo, povzročajo več škode kakor koristi, saj ne vsebujejo hranilnih sestavin in vitaminov, ki so nujno potrebni za obnovo in zaščito kože. Pri izbiri kreme za roke bodite pozorni tudi, da je dermatološko potrjena in ne povzroča alergijskih reakcij. Z redno uporabo kreme Lux-Factor AQUA in ROYAL boste vašim rokam vrnili mladostni in spočit videz že po 2 tednih uporabe. Boste izbrali vlažilno ali hranilno kremo za roke?

