Nov režim v Iškem vintgarju: 'Gore smeti in glasne zabave sem ne sodijo'

Občina Ig je sprejela odlok o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju naravne vrednote Iški vintgar. Pikniki so zdaj prepovedani, z avtomobilom pa je prepovedano do tamkajšnje gostilne, kot je bilo to mogoče do zdaj. Avtomobil je treba po novem parkirati nižje, na novem parkirišču, plačati parkirnino in se naprej odpraviti peš.

Na občino Ig in župana Janeza Cimpermana smo naslovili nekaj vprašanj. Takšen odlok je bilo treba sprejeti, " saj je naval obiskovalcev zlasti med poletjem presegal vse meje. Obiskovalci so svoja vozila parkirali na vsaki prazni zaplati, ki so jo našli – ob cesti, na zasebnih kmetijskih, gozdnih zemljiščih … Dejstvo je, da je bilo število vozil obiskovalcev večje od kapacitet obstoječih parkirišč. Stanje zdaj urejamo z novim parkiriščem in novim prometnim režimom."

'Če ga želimo ohraniti, se moramo vsi vesti bolj odgovorno in trajnostno'

Na vprašanje, zakaj so moteči pikniki, ki so jih prepovedali, so na občini pojasnili, da so ti največkrat povezani z glasno glasbo, hrupom ter peko na žaru – to niso dejavnosti, ki sodijo v območje, vpisano med naravne vrednote državnega pomena: "Velik problem so bile tudi smeti, ki jih je veliko brezvestnih udeležencev piknikov puščalo za seboj kar v naravi, čeprav imamo urejen zbirni otok za smeti."

Kot poudarjajo, Iški vintgar ni zaprt: "Želimo samo dvignili zavest ljudi, da je Iški vintgar območje neokrnjene narave – vpisano med naravne vrednote državnega pomena in območje NATURE 2000. Če ga želimo ohraniti, se moramo vsi začeti vesti bolj odgovorno in predvsem trajnostno. Gore smeti in glasne zabave sem ne sodijo."