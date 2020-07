'Ne zmorem več, prodajajo našo hišo ... Iskali in iskali smo pravico in zdaj so nas vsi izdali'

Uvod v dan ob Savi me napaja s svežino. Še ptice je presenetila znižana poletna temperatura, saj to jutro ni slišati njihovega veselega žgolenja. Moje misli pa se, namesto da bi plavale po rečni strugi, ustavljajo pri družini, ki bo morala v teh dneh zapustiti svoje domovanje.





icon-expand Anita Ogulin FOTO: Miran Juršič

Mamico in njenega sina, ki živita sama, sem obiskala, da sem razumela stanje, v katerem sta se znašla. Mama ni zaposlena, saj oboleva za genetsko boleznijo, ki ji preprečuje dvig kakršnekoli teže. Zanjo še volan predstavlja breme, ki ga ne zmore. Z invalidsko pokojnino, nizko preživnino in otroškim dodatkom – kar skupaj ne znese niti 700 evrov, se prebijata skozi življenje. Deček je konec lanskega leta doživel težko nezgodo s kolesom in v njegovo rehabilitacijo je vložila praktično vsak cent. Z očetom otroka sta se v preteklem letu dokončno sporekla. Ker pa mamica in sin živita pod streho očetovih staršev, so ti sprožili postopke za izselitev. Še predobro vemo, da ima vsaka zgodba več plati, zato se o stanju družine običajno posvetujemo še s strokovnimi službami, pogosto pa dobimo tudi informacije od sosedov, sorodnikov, prijateljev ali znancev. Ker je imela zgodba toliko vprašajev, sem se obrnila tudi na lastnike domovanja, ki so predstavili svojo plat resnice. Pogovorili pa smo se tudi s pristojnim Centrom za socialno delo, ki je mamico usmeril na nas, v skupni želji, da najdemo najboljšo rešitev. Tam so ji namreč že ponudili več razpoložljivih rešitev, vendar ni sprejela nobene. Tudi vsa naša prizadevanja so se žal izjalovila, saj mamica preprosto ni želela ali pa ni zmogla sprejeti naših predlogov. Tako sem morala nekako sprejeti, da včasih sodelovanje in rešitev preprosto nista mogoča. A v takih primerih se osredotočimo na otroke in pomagamo vsaj njim skozi projekt Botrstvo. Hkrati pa nam je žal, saj imamo v Verigi dobrih ljudi toliko dejavnosti prav zato, da pomagamo staršem pri postavljanju na noge.

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni zapisuje v dnevniku za našo spletno stran.

Pot na Proletarsko je potekala s številnimi telefonskimi pogovori, saj je ta negotovi počitniški čas namenjen otrokom v zares številnih dejavnostih letovanj, taborov, potovanj, počitniškega varstva, delavnicah ... In če smo v preteklih letih poskušali vsaj med poletnimi počitnicami malce umirjati pomoč družinam v stiski, v tem letu to ni mogoče. Stisk ljudi naše nove realnosti je ogromno. Zato se iz oči v oči seznanjamo s stiskami, ki jim odkrito pravimo pokoronske. Zakaj? Zato ker pred nami sedijo v sramu ljudje, ki prvič trkajo na vrata za pomoč. Ki ne želijo drugega kot delo in zaslužek, da bodo po znanem vzorcu dotedanjega življenja zmogli nadaljevati delo in s prihodkom poskrbeti za svoje družine. Odplačevati dolgove, s katerimi so urejali nakupe ali investicijska vzdrževanja svojih stanovanj ali stanovanjskih hiš. Pred nami so samostojni podjetniki, ki zaradi neplačanih prispevkov do določenega datuma ostajajo, kljub bolezni, brez tako zelo pomembne podpore zdravstva. In seveda ljudje, ki skrivajo svoje tegobe, stiske in skrbi, da soseska ali sorodstvo ne bi izvedelo, kaj se jim je zgodilo.

Če življenje za tiste, ki se vsakodnevno obračajo na nas, piše težke zgodbe, jih z ekipo strokovnih sodelavcev spreminjamo tudi v dobre. Prav ta teden se nam je javila mamica, ki smo ji po smrti moža veliko pomagali. In z njenim prizadevanjem tudi uspeli. Pa je v času epidemije nesreča spet našla pot v njihov dotrajani dom. Mamica je namreč po koncu epidemije ostala brez dela, ki je zagotavljalo plačilo dolgov in položnic, pa tudi skromno preživetje nje in dveh otrok. A se je sama takoj angažirala in ponudila svoje znanje in zavzetost ter tudi našla novo zaposlitev. Res da z družino ostaja v že nevarno dotrajani hiški, ki je sama ne bo mogla urediti in da bosta otroka še nekaj časa potrebovala pomoč Botrstva, toda sama bo poskrbela, da bodo stanovanjski in drugi stroški v prihodnje poplačani v roku in bo otrokoma zagotavljala dobro vzgojo in skrb, saj je to – ob odhodu v tujino in tik pred njegovo smrtjo, zagotovila tudi možu.