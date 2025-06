(Ne)aktivni otroci: statistika ni spodbudna

Po času korone se slovenski mladostniki na splošno gibljejo premalo, opažajo strokovnjaki, in da so koordinacija, mišična moč in gibljivost še vedno več kot pet odstotkov nižji kot leta 2019. Miha Dragoš, športni učitelj na OŠ Mirana Jarca: " Predvsem pomanjkanje moči v ramenskem obroču, recimo če si predstavljate plezanje po žrdi, to je dandanes, ne vem, mogoče 10–15 procentov spleza, se pravi moramo delati na tem, na moči ramenskega obroča plus sama vzdržljivost." Uroš Rozman , ravnatelj OŠ Mirana Jarca: " Vidi se pri njih, da mogoče je poškodba kakšna več, ker glava hoče, telo ne da."

Otroci in mladostniki so tako vse bolj šibki, kar se kaže v upadu eksplozivne moči, vse bolj napeti, kar se kaže v manjši gibljivosti.

Ob tem pedagogi opažajo, da na manj gibanja vpliva tudi dejstvo, da otroci namesto štiri pred zasloni preživijo tudi šest ur dnevno.

Ne samo, da se boljše počutijo in imajo več moči za spopadanje z učenjem, športno aktivni so po mnenju šolnikov manj nasilni. Kot opaža Dragoš: "Sami učenci so in bolj pomirjeni, in bolj so zadovoljni, če dosežejo še kak rezultat, ker pri športu se tudi merijo rezultati, so tudi zadovoljni, lahko je to osebni rezultat, lahko je to kak odboj lep, lahko je kak zadet koš."

Statistika pravi, da je od predkoronskega časa telesna zmogljivost fantov še vedno nižja za več kot štiri odstotke, zmogljivost deklet pa za več kot sedem odstotkov. A marsikdaj se športne vadbe v šolah udeležujejo tisti, ki ob tem obiskujejo različne treninge in se gibljejo tudi izven šolskega pouka. In zato je toliko bolj pomembno, da otroke spodbujajo starši, učitelji in vrstniki. Ob tem strokovnjaki predlagajo, da bi prav zaradi otrok, ki se izogibajo športu, v šolah uvedli eno uro športne vzgoje dnevno.

Kot pove Rozman: "Če res ni želje in če tukaj ni še podpore staršev, jih težko pridobiš. Kot sem rekel, menim, da smo kar uspešni, 100-odsotno uspešni pa zagotovo nismo. Če bi imel pa pet ur športa na teden, bi bili pa 100-odstotno uspešni." Številke še pravijo, da se je v primerjavi z lanskim letom delež fantov z debelostjo do danes povečal za dobre štiri odstotke, delež deklet pa za dobre štiri odstotke in pol.