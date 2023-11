Nebo nad Slovenijo je zažarelo

"Pošiljam lepoto, ki sem jo ujela pred nekaj minutami," je napisala Larisa. Teo se je oglasil iz Prlekije, Aleksander in Noah iz Šmarij pri Jelšah, Miha iz Prebolda, Denis iz Benedikta.

Ko Zemljina atmosfera zažari

Nad Evropo in Ameriko je severni sij v zadnjih tednih že nekajkrat navduševal. Čudovite barve so se risale na nebu nad Veliko Britanijo, ZDA in celo Nemčijo, kjer pojav ni tako pogost. Astronomi pa so v petek zaznali nov velik sončev izbruh in delci so poleteli proti Zemlji.