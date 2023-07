Nebo nad Slovenijo se je razbesnelo, napovedana še velika toplotna obremenitev

Iz smeri severne Italije je zahodno Slovenijo že zajel nevihtni sistem. Pomika se zelo hitro v smeri proti vzhodu in bo do zgodnjega dopoldneva prešel večji del Slovenije. Predvidoma bo na poti proti vzhodu postopno slabel, poroča Meteoinfo .

Glavno nevihtno dogajanje je pričakovati prav danes in jutri, ko se nam bo od severozahoda približala hladna fronta. Agencija za okolje je za severozahod in severovzhod države zaradi krajevnih neviht izdala tudi rumeno opozorilo. "Ob nevihtah so danes, ponoči in jutri možna tudi krajevna neurja," so zapisali. Na severu države so tako lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel, prav tako lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki.

"Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo," svetujejo.

Silovite nevihte z nalivi in zelo debelo točo so sicer že včeraj popoldne nastajale na vzhodu Francije in nad Švico. Zvečer so se združile v ogromen nevihtni sistem, ki je velik za nekaj Slovenij. Prav ta sistem neviht je tekom noči in zjutraj oplazil našo državo, poroča Meteoinfo.