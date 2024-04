Nebo nad Slovenijo znova zažarelo v čudovitih barvah

V petek zvečer so nebo nad Slovenijo obarvale čudovite barve. Iz večjega dela države je bil namreč zaradi ugodnih pogojev ponovno lepo viden severni sij, aurora borealis. Fotografije tega izjemnega pojava v vijoličnih barvah so preplavile družbena omrežja, poslali pa so nam jih tudi naši bralci.

icon-expand FOTO: David Gale

icon-expand FOTO: David Gale

icon-expand FOTO: David Gale

icon-expand FOTO: David Gale





Aurora borealis nad Ljubljano

Severni sij oziroma avrora je v krajih ob tečajniku zelo pogost pojav, v obdobju, ko je Sonce bolj dejavno, pa lahko ta pojav opazujejo tudi južneje od polarnega kroga, najpogosteje jeseni in spomladi. Ko Zemlja zažari Severni sij oziroma aurora borealis nastane kot posledica sončevih geomagnetnih neviht, ko električno nabiti delci magnetosfere, v glavnem so to elektroni, lahko tudi protoni, in nekateri težki ioni (kisik in dušik), pridejo v stik z Zemljinim ozračjem in tam reagirajo ter posledično zasvetijo.

Avrore se pojavljajo kot zavese, žarki, spirale ali dinamično utripanje, ki pokrivajo celotno nebo. Najbolj razgibani so nagubani pasovi, ki spominjajo na ogromne svetleče zavese, ki se gibljejo po nebu. Severni sij je lahko statičen, kar pomeni, da ne spreminja oblike, ali pa dinamičen.

Polarni siji lahko svetijo v različnih barvah. Šibki polarni siji so navadno bele barve, močnejši pa so lahko rumeno-zelene in rdeče barve. "Slednji nastane, ko na najvišjih nadmorskih višinah vzburjeni atomski kisik oddaja pri 630 nm (rdeča); nizka koncentracija atomov in manjša občutljivost oči na tej valovni dolžini povzročita, da je ta barva vidna le pri intenzivnejši sončni aktivnosti," pojasnjujejo na portalu Neurje.si. Majhno število atomov kisika in njihova postopno padajoča koncentracija je tako odgovorna za bled videz vrhnjih delov "zaves". Škrlat in karmin so najpogosteje vidni odtenki rdeče za auroro.

