Nebo nad več slovenskimi mesti preleteli rdeči baloni

Nebo so preleteli rdeči baloni, s prav posebnim namenom, da tudi na ta način pokažejo podporo otrokom z različnimi diagnozami in jim omogočijo mesto v naši družbi. Sprehod z rdečimi baloni Zavoda 13 je potekal že deseto leto zapored, v tem času se je zgodilo nekaj premikov na bolje, a še vedno se otroci in njihovi starši soočajo z izzivi tako na sistemski ravni kot tudi pri tem, kako jih doživlja družba.

Vseslovenski pohod z rdečimi baloni je potekal ob 11. uri, in sicer v Mariboru pred Bistrojem Arty, v Celju pred trgovinico Koko, v Velenju pred knjižnico in v Trbovljah pred mestno hišo. V preteklih dneh sta potekala tudi pohoda v Gornji Radgoni in Ormožu. S pohodom organizatorji opozarjajo na ključne izzive, s katerimi se v Sloveniji soočajo starši otrok s posebnimi potrebami. Med temi so birokracija in prekomerno zapleteno odobravanje pripomočkov, pomanjkanje fleksibilnosti in dolgi čakalni roki ter neustrezna podpora v pilotnih projektih pomoči na domu.

"Starši otrok s posebnimi potrebami pogosto čakamo mesece na potrebne pripomočke, kar ima lahko usodne posledice za otrokovo zdravje. Čeprav je primerljiv pripomoček v sosednji Avstriji dostopen v treh do štirih tednih, v Sloveniji zaradi dolge proizvodnje čakamo tri do štiri mesece," so v Zavodu 13 povzeli Manjo Gašpar, mamo Vida, ki ima cerebralno paralizo. Gašparjeva zato poziva odgovorne, naj poskrbijo, da se bolje uskladi sistem za pomoč staršem otrok s posebnimi potrebami in skrajša čakalne dobe za pripomočke ter okrepi usposabljanje oseb, ki nudijo podporo v domačem okolju.