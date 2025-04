Nečak Tomaža Subotiča dobil službo v celjski bolnišnici

Ko je poslovnež Tomaž Subotič že dve leti sedel na stolčku člana in predsednika sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje, je omenjena bolnišnica v začetku lanskega decembra odprla razpis za delovno mesto strokovnega sodelavca, ki se bo poleg kakovosti in varnega dela ukvarjal tudi z javnimi naročili. Kot so nam v pisnem odgovoru še sporočili iz bolnišnice, se je na razpis prijavilo 54 kandidatov, delovno mesto v nabavni službi za določen čas šestih mesecev pa je, ker da je izkazal strokovno znanje in izjemne komunikacijske veščine, ki se pričakujejo na delovnem mestu, na koncu zasedel Luka Kitak Subotić, nečak takratnega člana in predsednika sveta zavoda celjske bolnišnice Tomaža Subotiča.

Vladajoča koalicija, ki je Tomaža Subotiča imenovala v svet zavoda bolnišnice, je njegovo imenovanje opravičevala. Po besedah poslanca Lenarta Žavbija gre pri tej funkciji za: "Relativno enakovredno po uredbi kakšne kulturne institucije ali šole. To je ta rang, zdaj od tega, kakšno korist ima nekdo tam, je, mislim da, sejnina približno 70 evrov na mesec. Minus dva meseca poleti, pač mi govorimo o nekih funkcijah, ki niso nikakor plačane, nima nobene materialne koristi nihče."

A zaposlitev Subotičevega nečaka pomeni, da v celjski bolnišnici, ki ima na leto okoli 150 milijonov evrov odhodkov, od tega za okoli 40 milijonov javnih naročil, dokumente, s katerimi zbirajo ponudbe, pripravlja tudi Luka Kitak Subotić.

Njegov stric se je iz sveta bolnišnice umaknil po razkritjih iz rubrike 24UR Fokus, v kateri so bila objavljena sporočila med Subotičem in premierjem Robertom Golobom, ki je dopustoval v njegovi obmorski hiši.