Nečastna nagrada za seksistično izjavo leta pediatru in psihoterapevtu Viljemu Ščuki

Bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta je letos romala v roke pediatru in psihoterapevtu Viljemu Ščuki. Organizatorji so zapisali, da je v izjavi za spletni portal Svet24 enačil spolni odnos s spolnim nasiljem ter prelagal odgovornost na mladoletne države nasilja.

Viljem Ščuka, sicer pediater in psihoterapevt, je za spletni portal Svet24 komentiral predlog nekdanje učiteljice Suzane Belak Pungartnik, kako se lotiti problematičnih in nasilnih otrok v osnovnih šolah. Organizatorji so v utemeljitvi zapisali, da je enačenje posilstva in spolnega odnosa nedopustno in izjemno nevarno, še posebej, ko to izreče oseba, ki jo javnost dojema kot strokovno avtoriteto. "O spolnem odnosu govorimo, kadar si osebe želijo spolnosti oziroma aktivnosti, povezane s spolnostjo in se zanje odločijo brez fizične, psihične, ekonomske ali druge prisile. V nasprotnem primeru govorimo o spolnem nasilju, ki ni le nedopusten poseg v psihofizično integriteto žrtve, temveč tudi kaznivo dejanje," so še zapisali.

Nagrado bodeča neža podeljujejo v okviru festivala Rdeče zore. FOTO: Spol.si

Ščuka je tudi porazdelil odgovornost za posilstvo med žrtev in povzročitelja, kar kaže na popolno nerazumevanje nasilja. Za nasilje je vedno odgovorna oseba, ki ga povzroča, so poudarili organizatorji. Nagrado bodeča neža so podelili v okviru že 20. festivala Rdeče zore, ki bo potekal od 6. do 10. Marca znotraj avtonomne tovarne Rog. Bodeča neža "lahko doleti vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete," na svoji spletni strani pojasnjujejo organizatorji. Med drugimi nominiranci tudi radijec Jurij Mastnak in pisateljica Milena Miklavčič Med nominiranimi 28 izjavami, ki so jih lahko posamezniki prijavili prek spletnega obrazca, je bilo izbranih pet kandidatov za ta nečastni naziv. Jaka Lopatič, novinar spletnega portala Siol.net, je v intervjuju s trenerjem ženske košarkarske reprezentance Damirjem Grgićempostavil kar nekaj vprašanj, s katerimi se je uvrstil v najožji izbor. Med drugim je Grgića vprašal, če košarkarice morda uporabljajo ženske čare, da bi ga poskušale oviti okrog prsta in če kaj vpliva menstrualno obdobje, ki ga imajo dekleta. Radijski novinar in imitator Jure Mastnakje v neokusnem tvitu zapisal: "Jst bi njo. V enem filmu. Brutalno. Öhne vazeline.« Tvit je letel na Normo Korošec, kasneje pa se je sicer opravičil in prvotni tvit izbrisal.

V ožji izbor se je uvrstila tudi Milena Miklavčič, pisateljica in publicistka, ko je razmišljala o izginotju "klasičnega moškega" in o tem dejala: "Zdi se mi, da so moški danes potisnjeni na rob. Če bi se malo pošalila, bi rekla, da so jim ženske, vsaj pri nas, zdaj vzele še vojsko in policijo. Še tam, kjer so bili že iz prazgodovine najmočnejši, smo jih na simbolični ravni kastrirali." Po mnenju podeljevalcev bodeče neže je na ta način stereotipno opisovala spolne vloge.

Milena Miklavčič si je prav tako "prislužila" nominacijo. FOTO: Osebni arhiv